У своїх спробах "заморозити" Європу, залишивши країни ЄС без газу, Росія завдала удару по власному монополісту "Газпрому". В результаті за підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт лише близько 69 млрд. кубометрів газу – мінімум з 1985 року. І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.
У майбутньому РФ розраховує на Китай, щоб урятувати ситуацію з експортом газу. У планах Кремля – збільшити постачання газу КНР у 5 разів, до 100 млрд. кубометрів на рік до 2030 року. Але за прогнозами експертів, попит на імпортний газ у Китаї зросте лише на 80 млрд кубів, і весь цей обсяг уже законтрактовано, зокрема під газ із Туркменістану, а також скраплене паливо.