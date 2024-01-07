У своїх спробах "заморозити" Європу, залишивши країни ЄС без газу, Росія завдала удару по власному монополісту "Газпрому". В результаті за підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт лише близько 69 млрд. кубометрів газу – мінімум з 1985 року. І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.
У майбутньому РФ розраховує на Китай, щоб урятувати ситуацію з експортом газу. У планах Кремля – збільшити постачання газу КНР у 5 разів, до 100 млрд. кубометрів на рік до 2030 року. Але за прогнозами експертів, попит на імпортний газ у Китаї зросте лише на 80 млрд кубів, і весь цей обсяг уже законтрактовано, зокрема під газ із Туркменістану, а також скраплене паливо.
Корупція в китайській армії поставила під сумнів спроможність КНР вести війну.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав масштабну військову чистку після того, як з'ясувалося, що широкомасштабна корупція підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну, – пише Bloomberg.
Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що протягом наступних років Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.
несподіваний висновок з агресії Раші. не всі мультики в реальності працюють