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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:57

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Тут трошки тексту на цю тему хлопці написали, думаю комусь буде цікаво читнути

Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росії
https://deepstateua.com/harnyy-nastriy- ... a-yaytsya/
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:04

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

тим часом у Раші
Досягнули дна: експорт газу з РФ обвалився до рівня часів СРСР, росіянам різко підвищать тарифи
У своїх спробах "заморозити" Європу, залишивши країни ЄС без газу, Росія завдала удару по власному монополісту "Газпрому". В результаті за підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт лише близько 69 млрд. кубометрів газу – мінімум з 1985 року. І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.

У майбутньому РФ розраховує на Китай, щоб урятувати ситуацію з експортом газу. У планах Кремля – збільшити постачання газу КНР у 5 разів, до 100 млрд. кубометрів на рік до 2030 року. Але за прогнозами експертів, попит на імпортний газ у Китаї зросте лише на 80 млрд кубів, і весь цей обсяг уже законтрактовано, зокрема під газ із Туркменістану, а також скраплене паливо.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:11

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Китай проводить масштабні чистки в армії, – розвідка США
Корупція в китайській армії поставила під сумнів спроможність КНР вести війну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав масштабну військову чистку після того, як з'ясувалося, що широкомасштабна корупція підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну, – пише Bloomberg.

Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що протягом наступних років Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.

несподіваний висновок з агресії Раші. не всі мультики в реальності працюють :D
Shaman
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