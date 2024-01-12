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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 56575859>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:57

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Тут трошки тексту на цю тему хлопці написали, думаю комусь буде цікаво читнути

Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росії
https://deepstateua.com/harnyy-nastriy- ... a-yaytsya/
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:04

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

тим часом у Раші
Досягнули дна: експорт газу з РФ обвалився до рівня часів СРСР, росіянам різко підвищать тарифи
У своїх спробах "заморозити" Європу, залишивши країни ЄС без газу, Росія завдала удару по власному монополісту "Газпрому". В результаті за підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт лише близько 69 млрд. кубометрів газу – мінімум з 1985 року. І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.

У майбутньому РФ розраховує на Китай, щоб урятувати ситуацію з експортом газу. У планах Кремля – збільшити постачання газу КНР у 5 разів, до 100 млрд. кубометрів на рік до 2030 року. Але за прогнозами експертів, попит на імпортний газ у Китаї зросте лише на 80 млрд кубів, і весь цей обсяг уже законтрактовано, зокрема під газ із Туркменістану, а також скраплене паливо.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:11

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Китай проводить масштабні чистки в армії, – розвідка США
Корупція в китайській армії поставила під сумнів спроможність КНР вести війну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав масштабну військову чистку після того, як з'ясувалося, що широкомасштабна корупція підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну, – пише Bloomberg.

Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що протягом наступних років Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.

несподіваний висновок з агресії Раші. не всі мультики в реальності працюють :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Щось не публікують москалі залишки ФНБ. Тільки пишуть про продаж валюти на 16 млрд. руб / день і перевод 2,9 трлн. руб. в бюджет для покриття дефіциту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:09

  Дюрі-бачі написав:Щось не публікують москалі залишки ФНБ. Тільки пишуть про продаж валюти на 16 млрд. руб / день і перевод 2,9 трлн. руб. в бюджет для покриття дефіциту

https://www.moscowtimes.ru/2024/01/05/n ... nb-a117761
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:15

Ukrainian Це не те. Раніше вони щомісяця писали скільки Юанів і скільки золота в них, а не всякого неліквіду в рубльовому еквіваленті. А в цьому місяці не публікують.
От коли є запас 280 млрд. Юань, в день продають по 1,3 млрд. то зрозуміло коли чекати на проблеми...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:06

Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:12

Rack , просто Україна суттєво здорожчала через розбиту (морську) логістику. Буде море, все буде ЩЕ дешевше.І тоді в кацапії буде вже не +20% , а більше. А взагалі ясно що санкції не перекриють повністю . Тим більше Туреччина через море завжди готова підсобити. . Просто піднімуть ціну. Це теж непогано.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:15

Rack І це в них ціни поперли влітку (офіційно +7%, реально десь +30-40%).
Ще пів року тому ціни були суттєво нижчі за наші. В нас аналогічно ціни перли весною 2022. Але все це не суттєво. Поки в ФНБ є гроші (Юані, золото) - доти економіку можна підтримувати і ціни ростуть не критичними темпами. От як ФНБ буде порожній і ціни щомісяця будуть подвоюватись, от тоді й буде ефект...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 січ, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:22

ну і яцця же +200%! за які москальня б'ється в магазинах не на життя а на смерть! :mrgreen:
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 12 січ, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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