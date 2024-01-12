Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росії
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:57
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Тут трошки тексту на цю тему хлопці написали, думаю комусь буде цікаво читнути
Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росії
Додано: Нед 07 січ, 2024 12:04
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
тим часом у Раші
Додано: Нед 07 січ, 2024 15:11
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
несподіваний висновок з агресії Раші. не всі мультики в реальності працюють
Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Щось не публікують москалі залишки ФНБ. Тільки пишуть про продаж валюти на 16 млрд. руб / день і перевод 2,9 трлн. руб. в бюджет для покриття дефіциту
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:09
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:15
Ukrainian Це не те. Раніше вони щомісяця писали скільки Юанів і скільки золота в них, а не всякого неліквіду в рубльовому еквіваленті. А в цьому місяці не публікують.
От коли є запас 280 млрд. Юань, в день продають по 1,3 млрд. то зрозуміло коли чекати на проблеми...
Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:06
Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:12
Rack , просто Україна суттєво здорожчала через розбиту (морську) логістику. Буде море, все буде ЩЕ дешевше.І тоді в кацапії буде вже не +20% , а більше. А взагалі ясно що санкції не перекриють повністю . Тим більше Туреччина через море завжди готова підсобити. . Просто піднімуть ціну. Це теж непогано.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:15
Rack І це в них ціни поперли влітку (офіційно +7%, реально десь +30-40%).
Ще пів року тому ціни були суттєво нижчі за наші. В нас аналогічно ціни перли весною 2022. Але все це не суттєво. Поки в ФНБ є гроші (Юані, золото) - доти економіку можна підтримувати і ціни ростуть не критичними темпами. От як ФНБ буде порожній і ціни щомісяця будуть подвоюватись, от тоді й буде ефект...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 січ, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:22
ну і яцця же +200%! за які москальня б'ється в магазинах не на життя а на смерть!
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 12 січ, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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