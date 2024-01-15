Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.
високі ціни там були перші роки, поки не було моста, зараз логістику налагодили, нема з чого бути високим цінам.
за оцінками Reuters, загальні обсяги постачання російського газу назовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.
Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд. кубометрів вже став історичним анти-рекордом за весь час існування сучасної Російської федерації (з 1990 року). Тепер Газпром продовжує котитися вже углиб колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад. Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася Газпрому — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки
постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд. кубометрів).