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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:23

  Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.

високі ціни там були перші роки, поки не було моста, зараз логістику налагодили, нема з чого бути високим цінам.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:55

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

"верной дорогой идете товарищи" :D
Експорт російського газу впав до рівня 1985 року
за оцінками Reuters, загальні обсяги постачання російського газу назовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.

Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд. кубометрів вже став історичним анти-рекордом за весь час існування сучасної Російської федерації (з 1990 року). Тепер Газпром продовжує котитися вже углиб колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад. Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася Газпрому — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки

постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд. кубометрів).
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:34

  Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.

Це добре, що є навіть товари з Франції через декілька посередників, на це все витрачається валюта.
Бюджет 2024 там буде цікавий, по доходам запланований ріст на 22%, видатки теж зростають, бо війна вимагає грошей, а ось в грудні нафтогазові доходи впали до найменшого рівня за декілька років, 620 ярдіф фублів, а як правило вони під 1000.
Після 17-го березня чекає їх девал в район 120-130 мінімум і нова спіраль по цінам, інакше бюджет не звести.
Бачив на Ютубі які ціни в них на авто в салонах, ніви і гранти від 1200000 фублів, веста, тіпа з кращими запчастинами під 20 000 у.о. Будь який китаєць під 30 000 і вище. Є європейські авто, яке в нас коштує 25, там під 50 000 у.о.
Теж кліпають авто з кітайських запчастин, але вони ті жигулі в них були буквально по 5 000 доларів декілька років назад з АБС і подушками безпеки, зараз 13 000 голі.
Так що жабу варять повільно, вони там в коментах плачуть, трохи обуруються "на царя", але поки тільки тихенько в ганчірку на кухні, але процес їх падіння триває і незадоволення зростає, гадаю через 2 місяці їх чекає нова реальність, ніхто той фубль не буде тримати і буде вже все веселіше котитися вниз.
somilitark
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