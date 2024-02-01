Додано: Пон 15 січ, 2024 22:34

Rack написав: Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно. Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.

Це добре, що є навіть товари з Франції через декілька посередників, на це все витрачається валюта.Бюджет 2024 там буде цікавий, по доходам запланований ріст на 22%, видатки теж зростають, бо війна вимагає грошей, а ось в грудні нафтогазові доходи впали до найменшого рівня за декілька років, 620 ярдіф фублів, а як правило вони під 1000.Після 17-го березня чекає їх девал в район 120-130 мінімум і нова спіраль по цінам, інакше бюджет не звести.Бачив на Ютубі які ціни в них на авто в салонах, ніви і гранти від 1200000 фублів, веста, тіпа з кращими запчастинами під 20 000 у.о. Будь який китаєць під 30 000 і вище. Є європейські авто, яке в нас коштує 25, там під 50 000 у.о.Теж кліпають авто з кітайських запчастин, але вони ті жигулі в них були буквально по 5 000 доларів декілька років назад з АБС і подушками безпеки, зараз 13 000 голі.Так що жабу варять повільно, вони там в коментах плачуть, трохи обуруються "на царя", але поки тільки тихенько в ганчірку на кухні, але процес їх падіння триває і незадоволення зростає, гадаю через 2 місяці їх чекає нова реальність, ніхто той фубль не буде тримати і буде вже все веселіше котитися вниз.