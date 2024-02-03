Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.
високі ціни там були перші роки, поки не було моста, зараз логістику налагодили, нема з чого бути високим цінам.
за оцінками Reuters, загальні обсяги постачання російського газу назовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.
Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд. кубометрів вже став історичним анти-рекордом за весь час існування сучасної Російської федерації (з 1990 року). Тепер Газпром продовжує котитися вже углиб колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад. Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася Газпрому — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки
постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд. кубометрів).
Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.
Це добре, що є навіть товари з Франції через декілька посередників, на це все витрачається валюта. Бюджет 2024 там буде цікавий, по доходам запланований ріст на 22%, видатки теж зростають, бо війна вимагає грошей, а ось в грудні нафтогазові доходи впали до найменшого рівня за декілька років, 620 ярдіф фублів, а як правило вони під 1000. Після 17-го березня чекає їх девал в район 120-130 мінімум і нова спіраль по цінам, інакше бюджет не звести. Бачив на Ютубі які ціни в них на авто в салонах, ніви і гранти від 1200000 фублів, веста, тіпа з кращими запчастинами під 20 000 у.о. Будь який китаєць під 30 000 і вище. Є європейські авто, яке в нас коштує 25, там під 50 000 у.о. Теж кліпають авто з кітайських запчастин, але вони ті жигулі в них були буквально по 5 000 доларів декілька років назад з АБС і подушками безпеки, зараз 13 000 голі. Так що жабу варять повільно, вони там в коментах плачуть, трохи обуруються "на царя", але поки тільки тихенько в ганчірку на кухні, але процес їх падіння триває і незадоволення зростає, гадаю через 2 місяці їх чекає нова реальність, ніхто той фубль не буде тримати і буде вже все веселіше котитися вниз.
Зарубіжні аналітичні компанії втратять можливість вивчати товарні ринки і споживчу поведінку в Росії. Як повідомляє The Moscow Times, відповідний законопроєкт депутати Держдуми країни-агресора схвалили в першому читанні.
У разі остаточного ухвалення документа право проводити подібні дослідження матимуть тільки ті фірми, 80% статутного капіталу яких належать російським юридичним або фізичним особам.
Причому такі компанії повинні мати річну виручку не менше 30 млн рублів, базуватися в Росії, мати місцеву реєстрацію і користуватися вітчизняними технічними засобами. Усі зібрані ними дані також будуть зберігатися в РФ.
Нарешті позитивні новини про розпродаж ФНБ. Такими темпами фонд на початку 25 року закінчиться: Резерв москалів станом на 1 січня: 0 (-3.2) млрд Є, 227.3 (-52.5) млрд Юанів, 359 (-149.3) тон золота. Також виконали наказ хуйла і повністю позбулись "недружніх" євро, тепер 100% васалітет Китаю. І ще мені подобається в їх статистиці це багато маніпуляцій в дусі: було 3.2 млрд. Євро, 0.6 продали на біржі, на рахунку залишилось 0.
Колишній працівник ЦНДІмаш Володимир Лапигін, засуджений за держзраду і звільнений 2020-го достроково, каже, що заарештовані фізики з різних інститутів добре знайомі один з одним.
У цьому й може полягати тактика ФСБ, зазначає Бі-Бі-Сі.
«Пов’язані між собою обвинувачені у справах про держзраду — не рідкість, а регулярна практика слідчих ФСБ. Причини пояснював журналіст Іван Сафронов.
Сафронов писав, що під час розслідування конкретної справи про держзраду слідчому ФСБ важливо побудувати «кримінальну прогресію» — домогтися, щоб обвинувачений не тільки визнав провину, а й дав свідчення на інших людей. Тоді слідство зможе порушувати нові справи.
колись таке вже було. але слабенько ФСБ працює - 12 вчених. Єжова на вас немає...
з початку повномасштабного вторгнення росія незважаються на 12 (чи скільки там) санкційних пакетів змогла заробити близько 550 мільярдів доларів на всіх викопник копалинах (нафта газ вугілля і все інше) https://youtu.be/nmx5894x85o
greenozon написав:з початку повномасштабного вторгнення росія незважаються на 12 (чи скільки там) санкційних пакетів змогла заробити близько 550 мільярдів доларів на всіх викопник копалинах (нафта газ вугілля і все інше) https://youtu.be/nmx5894x85o
по-перше, не заробила, а лише отримала - це трохи різні речі. по-друге й головне - а скільки б отримала без санкцій? отож
й знову скільки там в рупіях, які невідомо куди подіти? по Газпрому вже неодноразово писали, що там взагалі торба. нафта ще тримається