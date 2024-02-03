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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 57585960>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:23

  Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.

високі ціни там були перші роки, поки не було моста, зараз логістику налагодили, нема з чого бути високим цінам.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:55

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

"верной дорогой идете товарищи" :D
Експорт російського газу впав до рівня 1985 року
за оцінками Reuters, загальні обсяги постачання російського газу назовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.

Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд. кубометрів вже став історичним анти-рекордом за весь час існування сучасної Російської федерації (з 1990 року). Тепер Газпром продовжує котитися вже углиб колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад. Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася Газпрому — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки

постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд. кубометрів).
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:34

  Rack написав:Дюрі-бачі Только что наткнулся на какого то блогера с крыма,он тамошние цены в маркете показывал...я как то был удивлен - все кричат про космические цены, санкции - а там цены +- как у нас( ну процентов на 20 выше на базовые продукты, и то не на все), на полках изобилие - от продукции нестле до французских сыров...упадка не заметил, сумно.

Це добре, що є навіть товари з Франції через декілька посередників, на це все витрачається валюта.
Бюджет 2024 там буде цікавий, по доходам запланований ріст на 22%, видатки теж зростають, бо війна вимагає грошей, а ось в грудні нафтогазові доходи впали до найменшого рівня за декілька років, 620 ярдіф фублів, а як правило вони під 1000.
Після 17-го березня чекає їх девал в район 120-130 мінімум і нова спіраль по цінам, інакше бюджет не звести.
Бачив на Ютубі які ціни в них на авто в салонах, ніви і гранти від 1200000 фублів, веста, тіпа з кращими запчастинами під 20 000 у.о. Будь який китаєць під 30 000 і вище. Є європейські авто, яке в нас коштує 25, там під 50 000 у.о.
Теж кліпають авто з кітайських запчастин, але вони ті жигулі в них були буквально по 5 000 доларів декілька років назад з АБС і подушками безпеки, зараз 13 000 голі.
Так що жабу варять повільно, вони там в коментах плачуть, трохи обуруються "на царя", але поки тільки тихенько в ганчірку на кухні, але процес їх падіння триває і незадоволення зростає, гадаю через 2 місяці їх чекає нова реальність, ніхто той фубль не буде тримати і буде вже все веселіше котитися вниз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 21:20

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

У Держдумі вирішили засекретити російську економіку для іноземців
Зарубіжні аналітичні компанії втратять можливість вивчати товарні ринки і споживчу поведінку в Росії. Як повідомляє The Moscow Times, відповідний законопроєкт депутати Держдуми країни-агресора схвалили в першому читанні.

У разі остаточного ухвалення документа право проводити подібні дослідження матимуть тільки ті фірми, 80% статутного капіталу яких належать російським юридичним або фізичним особам.

Причому такі компанії повинні мати річну виручку не менше 30 млн рублів, базуватися в Росії, мати місцеву реєстрацію і користуватися вітчизняними технічними засобами. Усі зібрані ними дані також будуть зберігатися в РФ.

але санкції не працюють, ніт :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:16

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Нарешті позитивні новини про розпродаж ФНБ. Такими темпами фонд на початку 25 року закінчиться:
Резерв москалів станом на 1 січня: 0 (-3.2) млрд Є, 227.3 (-52.5) млрд Юанів, 359 (-149.3) тон золота.
Також виконали наказ хуйла і повністю позбулись "недружніх" євро, тепер 100% васалітет Китаю.
І ще мені подобається в їх статистиці це багато маніпуляцій в дусі: було 3.2 млрд. Євро, 0.6 продали на біржі, на рахунку залишилось 0.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 12:36

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

а гроші в Раші таки друкують

за час війни грошова база збільшилась з 19,8 трлн руб до 26,5. причому на відміну від нас, головне збільшення - готівка - з 13,8 до 18,3 трлн руб, безготівка з 6 трлн руб до 8,2
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:17

Економіка рф у цьому році росте швидше, ніж очікувалося, — МВФ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

«Потішити его Путіна». У Росії за держзраду заарештували 12 відомих фізиків, троє з них уже померли — ВВС
Колишній працівник ЦНДІмаш Володимир Лапигін, засуджений за держзраду і звільнений 2020-го достроково, каже, що заарештовані фізики з різних інститутів добре знайомі один з одним.

У цьому й може полягати тактика ФСБ, зазначає Бі-Бі-Сі.

«Пов’язані між собою обвинувачені у справах про держзраду — не рідкість, а регулярна практика слідчих ФСБ. Причини пояснював журналіст Іван Сафронов.

Сафронов писав, що під час розслідування конкретної справи про держзраду слідчому ФСБ важливо побудувати «кримінальну прогресію» — домогтися, щоб обвинувачений не тільки визнав провину, а й дав свідчення на інших людей. Тоді слідство зможе порушувати нові справи.

колись таке вже було. але слабенько ФСБ працює - 12 вчених. Єжова на вас немає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:41

з початку повномасштабного вторгнення росія незважаються на 12 (чи скільки там) санкційних пакетів змогла заробити близько 550 мільярдів доларів на всіх викопник копалинах (нафта газ вугілля і все інше)
https://youtu.be/nmx5894x85o
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:01

  greenozon написав:з початку повномасштабного вторгнення росія незважаються на 12 (чи скільки там) санкційних пакетів змогла заробити близько 550 мільярдів доларів на всіх викопник копалинах (нафта газ вугілля і все інше)
https://youtu.be/nmx5894x85o

по-перше, не заробила, а лише отримала - це трохи різні речі. по-друге й головне - а скільки б отримала без санкцій? отож

й знову скільки там в рупіях, які невідомо куди подіти? по Газпрому вже неодноразово писали, що там взагалі торба. нафта ще тримається
Shaman
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