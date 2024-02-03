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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:21
greenozon Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
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Додано: Суб 03 лют, 2024 15:23
Дюрі-бачі написав:greenozon
Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
та давно пора
і я лише за!
не може маленька "совецька армія" перемогти величезну
треба діяти хитрістю і технологічністю
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Додано: Суб 03 лют, 2024 17:25
Дюрі-бачі написав:greenozon
Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
Там наче ключовим був вплив погоди все ж. А не удару БПЛА.
Давайте глянемо подальшу динаміку
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