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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:21

greenozon Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:23

  Дюрі-бачі написав:greenozon Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу


та давно пора
і я лише за!
не може маленька "совецька армія" перемогти величезну
треба діяти хитрістю і технологічністю
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:25

  Дюрі-бачі написав:greenozon Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу

Там наче ключовим був вплив погоди все ж. А не удару БПЛА.
Давайте глянемо подальшу динаміку
Hotab
 
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