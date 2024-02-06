Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:21
greenozon Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 03 лют, 2024 15:23
Дюрі-бачі написав: greenozon
Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
та давно пора
і я лише за!
не може маленька "совецька армія" перемогти величезну
треба діяти хитрістю і технологічністю
greenozon
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Додано: Суб 03 лют, 2024 17:25
Дюрі-бачі написав: greenozon
Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
Там наче ключовим був вплив погоди все ж. А не удару БПЛА.
Давайте глянемо подальшу динаміку
Hotab
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Додано: Вів 06 лют, 2024 12:19
Резерв москалів станом на 1 лютого: 227.5 (+0.2) млрд Юанів, 359 (0) тон золота.
Щось знову махлюють з резервами, напевно будуть тягнути витрати до виборів
Дюрі-бачі
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Додано: Вів 06 лют, 2024 12:26
Було питання про закредитованість москалів:
https://ria.ru/20230313/kredity-1857309038.html
Регіони дуже різні, є Чечня чи Москва, де віддають за кредит в середньому 1/3 заробітка, а є Калмикія, де на оплату кредитів в середньому йде 108% заробітка.
Дюрі-бачі
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