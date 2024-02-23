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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:21
greenozon Ми тільки в цьому році почали бити по НПЗ і вже продажі впали на 30%. Сподіваюсь хоча б в 2025 підірвемо таки Дружбу
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:23
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:25
Додано: Вів 06 лют, 2024 12:19
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Резерв москалів станом на 1 лютого: 227.5 (+0.2) млрд Юанів, 359 (0) тон золота.
Щось знову махлюють з резервами, напевно будуть тягнути витрати до виборів
Додано: Вів 06 лют, 2024 12:26
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Було питання про закредитованість москалів:
Регіони дуже різні, є Чечня чи Москва, де віддають за кредит в середньому 1/3 заробітка, а є Калмикія, де на оплату кредитів в середньому йде 108% заробітка.
Додано: Нед 11 лют, 2024 10:06
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank перестав приймати платежі у москалів як через SWIFT, так і через CIPS (тобто Юані тимчасово перетворились на фантики). І все це в час Китайського Нового Року. Щоб зрозуміти масштаб проблеми - це як би у нас 24 грудня закрився Приватбанк.
Звісно за місяць все обійдуть через сотню Дядечко-лі-підвал-банків, але дуже приємна тенденція
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:37
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:32
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