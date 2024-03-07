Додано: Суб 02 бер, 2024 20:17

🇺🇦🇺🇸🇪🇺 Якби раптом мій канал читали наші можновладці та/або західні автори санкцій проти рашки:Ау ... 2 роки. А ви все ще не робите того, чого вони (рашисти) реально бояться- конфіскації заморожених активів росії і передачі їх Україні і, наприклад, введення санкцій щодо їхнього національного клірингового центру (НКЦ).Санкції все ще запроваджуються таким чином, щоб для США та ЄС збитки від них були неболючими… На жаль для нас...!!! Доси немає санкцій проти австрійського Райффайзенбанку, італійського ЮніКредиту, угорського OTP, навіть їхній газпромбанк досі не відключений від SWIFT!!!🤯Санкції проти НКЦ все ще не введені через те, що вони обмежили б торгівлю з расією у чутливих галузях для Заходу 🤯.Деякі країни ЄС досі закуповують газ у РФ за довгостроковими контрактами 🤯.Також йдуть покупки й іншої нібито важливої ​​сировини для європейської промисловості 🤯.США теж лупанули... в 2023 році закупили в расії уран на >1 млрд дол. 🤯.Оскільки їхня хата з краю (поки що), західні країни бояться піти на розрив співпраці з країною-терористом у деяких галузях 🤯.Санкції проти НКЦ означали б повну зупинку біржових торгів у рашці доларом, євро та навіть важливим для них зараз юанем!Виникли б серйозні проблеми з курсоутворенням рубля. Курс дерев'яного швидше за все обвалився б ще більше.Прикро, сумно, що незважаючи на те, що в Україні продовжують гинути люди від війни, від ракетних обстрілів, а тварюки-окупанти продовжують вбивати наших людей та руйнувати їх життя, для США та їхніх партнерів у ЄС реальні жорсткі санкції невигідні.Хочеться сподіватися, що в наступному пакеті буде щось дійсно болючіше для економіки рф (країни-терориста).