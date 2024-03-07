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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:17

🇺🇦🇺🇸🇪🇺 Якби раптом мій канал читали наші можновладці та/або західні автори санкцій проти рашки:

Ау ... 2 роки. А ви все ще не робите того, чого вони (рашисти) реально бояться- конфіскації заморожених активів росії і передачі їх Україні і, наприклад, введення санкцій щодо їхнього національного клірингового центру (НКЦ).

Санкції все ще запроваджуються таким чином, щоб для США та ЄС збитки від них були неболючими… На жаль для нас...

!!! Доси немає санкцій проти австрійського Райффайзенбанку, італійського ЮніКредиту, угорського OTP, навіть їхній газпромбанк досі не відключений від SWIFT!!!🤯

Санкції проти НКЦ все ще не введені через те, що вони обмежили б торгівлю з расією у чутливих галузях для Заходу 🤯.

Деякі країни ЄС досі закуповують газ у РФ за довгостроковими контрактами 🤯.

Також йдуть покупки й іншої нібито важливої ​​сировини для європейської промисловості 🤯.

США теж лупанули... в 2023 році закупили в расії уран на >1 млрд дол. 🤯.

Оскільки їхня хата з краю (поки що), західні країни бояться піти на розрив співпраці з країною-терористом у деяких галузях 🤯.

Санкції проти НКЦ означали б повну зупинку біржових торгів у рашці доларом, євро та навіть важливим для них зараз юанем!
Виникли б серйозні проблеми з курсоутворенням рубля. Курс дерев'яного швидше за все обвалився б ще більше.

Прикро, сумно, що незважаючи на те, що в Україні продовжують гинути люди від війни, від ракетних обстрілів, а тварюки-окупанти продовжують вбивати наших людей та руйнувати їх життя, для США та їхніх партнерів у ЄС реальні жорсткі санкції невигідні.

Хочеться сподіватися, що в наступному пакеті буде щось дійсно болючіше для економіки рф (країни-терориста). Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 20:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  greenozon написав:Деякі країни ЄС досі закуповують газ у РФ за довгостроковими контрактами 🤯.

А транзит газу досі йде через Україну 🤯
  greenozon написав:Хочеться сподіватися, що в наступному пакеті буде щось дійсно болючіше для економіки рф (країни-терориста).

Хочеться сподіватись, що попередні пакети будуть виконуватись, особливо стеля цін на нафту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:44

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Гроші у Путіна закінчуються.

зацікавив цей абзац
Тому у ФНД залишається лише другий актив — китайські юані, нічого іншого у фонді більше немає. Але і з валютою Піднебесної незабаром можуть виникнути проблеми, вважає економіст. Пекін стоїть на порозі того, щоб запустити механізм девальвації юаня — до цього його підштовхує внутрішня економічна ситуація.

перший раз чую про плани Китаю девальвувати юань, але це нашим прихильникам міцної гривні - навіть Китай бачить плюси в девальвації, не зважаючи на свій шалений профіцит зовнішньої торгівлі. й цікаво які проблеми Китай намагається вирішити таким шляхом
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 07 бер, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:47

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 березня: 227.5 (+0) млрд Юанів, 358 (-1) тон золота.
Якась підозріла статистика, враховуючи, що продають по 8 млрд. юанів щодня
Дюрі-бачі
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