🇺🇦🇺🇸🇪🇺 Якби раптом мій канал читали наші можновладці та/або західні автори санкцій проти рашки:
Ау ... 2 роки. А ви все ще не робите того, чого вони (рашисти) реально бояться- конфіскації заморожених активів росії і передачі їх Україні і, наприклад, введення санкцій щодо їхнього національного клірингового центру (НКЦ).
Санкції все ще запроваджуються таким чином, щоб для США та ЄС збитки від них були неболючими… На жаль для нас...
!!! Доси немає санкцій проти австрійського Райффайзенбанку, італійського ЮніКредиту, угорського OTP, навіть їхній газпромбанк досі не відключений від SWIFT!!!🤯
Санкції проти НКЦ все ще не введені через те, що вони обмежили б торгівлю з расією у чутливих галузях для Заходу 🤯.
Деякі країни ЄС досі закуповують газ у РФ за довгостроковими контрактами 🤯.
Також йдуть покупки й іншої нібито важливої сировини для європейської промисловості 🤯.
США теж лупанули... в 2023 році закупили в расії уран на >1 млрд дол. 🤯.
Оскільки їхня хата з краю (поки що), західні країни бояться піти на розрив співпраці з країною-терористом у деяких галузях 🤯.
Санкції проти НКЦ означали б повну зупинку біржових торгів у рашці доларом, євро та навіть важливим для них зараз юанем! Виникли б серйозні проблеми з курсоутворенням рубля. Курс дерев'яного швидше за все обвалився б ще більше.
Прикро, сумно, що незважаючи на те, що в Україні продовжують гинути люди від війни, від ракетних обстрілів, а тварюки-окупанти продовжують вбивати наших людей та руйнувати їх життя, для США та їхніх партнерів у ЄС реальні жорсткі санкції невигідні.
Хочеться сподіватися, що в наступному пакеті буде щось дійсно болючіше для економіки рф (країни-терориста).
Тому у ФНД залишається лише другий актив — китайські юані, нічого іншого у фонді більше немає. Але і з валютою Піднебесної незабаром можуть виникнути проблеми, вважає економіст. Пекін стоїть на порозі того, щоб запустити механізм девальвації юаня — до цього його підштовхує внутрішня економічна ситуація.
перший раз чую про плани Китаю девальвувати юань, але це нашим прихильникам міцної гривні - навіть Китай бачить плюси в девальвації, не зважаючи на свій шалений профіцит зовнішньої торгівлі. й цікаво які проблеми Китай намагається вирішити таким шляхом
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 07 бер, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 березня: 227.5 (+0) млрд Юанів, 358 (-1) тон золота. Якась підозріла статистика, враховуючи, що продають по 8 млрд. юанів щодня
Звичайно пурга. Важко було знайти корисну інфу, одні маніпуляції і пропаганда в їх сегменті інтернета, все в дусі санкції нам до спини, мовляв зараз продаєм валюту, но коли будуть високі ціни на нафту, то будемо викупати, нічого страшного не відбувається з фондом національної благополучності, ще років 2 точно протягнемо((( По інтервенціям:
Но уже с 15 января продажи выросли почти в 20 раз — до 16,7 млрд рублей. И это около 13% рынка, что должно существенно поддерживать рубль.
Тобто вже 38 днів продають по 182 лямів доларів в день і вже слили 6.9 ярдів доларів. В такий об'єм не дуже вірю, бо це дуже крутий темп, вони запланували всього злили валюти на 800 ярдів фублів за рік. Або це 8.8 ярдів доларів. Тобто вони не можуть злити майже весь об'єм валюти тільки до "виборів". Хоча, залишилось тільки 6 днів до дня х, може ще зільють майже 1.1 ярда і баста, після "виборів" буде фубль відпущений у вільне плавання, бо по плану інтевенцій вже всі валютні запаси для заливок були вичерпані. Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.
Сподіваюсь удари по НПЗ нашими дронами вивели надовго з ладу ті старі перегонні лушпайки, нехай нафту по 60 експортують, а не похідні продукти, і хочеться щоб бензин і інші палива були по талонам і з під прилавка, гадаю що відсотків на 20 точно просяде переробка нафти, а це вже відчутно!
somilitark написав:Сподіваюсь удари по НПЗ нашими дронами вивели надовго з ладу ті старі перегонні лушпайки, нехай нафту по 60 експортують, а не похідні продукти, і хочеться щоб бензин і інші палива були по талонам і з під прилавка, гадаю що відсотків на 20 точно просяде переробка нафти, а це вже відчутно!
Згадайте що було в нас на початку повномасштабного вторгнення москалів, Якщо нам вдасться хочаб частково досягнути чогось схожого буде чудово . Я говорю про те що ми відстаємо з Реалізацію цієї ідеї на 2 роки від нашого ворога
somilitark написав:Сподіваюсь удари по НПЗ нашими дронами вивели надовго з ладу ті старі перегонні лушпайки, нехай нафту по 60 експортують, а не похідні продукти, і хочеться щоб бензин і інші палива були по талонам і з під прилавка, гадаю що відсотків на 20 точно просяде переробка нафти, а це вже відчутно!
Згадайте що було в нас на початку повномасштабного вторгнення москалів, Якщо нам вдасться хочаб частково досягнути чогось схожого буде чудово . Я говорю про те що ми відстаємо з Реалізацію цієї ідеї на 2 роки від нашого ворога
Нас менше в 5 разів, ми країна відносно не велика, а там відстані набагато довші, пального треба набагато більше, плюс в нас помірний клімат, а там набагато холодніше, сестра жила в Сургуті, так ось таксисти зимою, коли морози 30 і нижче просто не глушать авто, бо якщо заглушив, то можеш і не завести, масло міняють через 3 000. В них більше в рази споживання палив на одиницю населення, в них трабли з пальним будуть дуже болісно на все бити, так що дуже добрі новини по НПЗ, а от завести пальне їм буде важко, а взагалі було б чудово: вивезли нафту в Турцію, там переробили, завезли назад, точно 95-й не буде по 60 фублів.