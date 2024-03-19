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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:16

  greenozon написав:
  Shaman написав:щось мені підказує, що не буде у Раші сучасних процесорів.


паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:38

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  Shaman написав:щось мені підказує, що не буде у Раші сучасних процесорів.


паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)


ні, я з тих хто розуміє, що внутрішній ворог в неньці набагато страшніший за тупого ваньку дурачка

а ще я читаю новини і бачу що в мацкальскій техніці уйма західної сучасної електроніки (2022+)
сфіга вона там??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:40

  greenozon написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)


ні, я з тих хто розуміє, що внутрішній ворог в неньці набагато страшніший за тупого ваньку дурачка

а ще я читаю новини і бачу що в мацкальскій техніці уйма західної сучасної електроніки (2022+)
сфіга вона там??

спробуйте пояснити, що мали на увазі про внутрішнього ворога. й це ви так думаєте, доки не зустрілись з цим ваньком-дурником з автоматом. а потім будете думати "кому сказать спасибо, что живой" - в лучшем случае.

ви бачите не скільки електроніки, а що пишуть, що багато електроніки. звісно всі канали не перекриєш постачань. але обсяги неспівставні - без санкцій та з санкціями. промислове виробництво з санкціями налаштувати важкувато. враховуючи рукожопість кацапів - майже неможливо. бо чому шахеди купують в Ірані, а снаряди в КНДР?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:44

покажіть мені хоч одного справжнього українця (в душі і в думці) при владі
а не оце все смердюче звірюче корупційне кодло
greenozon
 
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  #<1 ... 59606162
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