Додано: Чет 21 бер, 2024 22:38

Отже, як нам повідомляє видання Bloomberg, сумарний борг фінансових інструментів китайської місцевої влади 66 трлн юанів, це приблизно $9,2 трлн. Абсолютно циклопічна сума, яку не дуже зрозуміло, як віддавати. Як нам повідомляє Bloomberg, уже 8 із 33 китайських провінцій наразі витрачають на обслуговування боргу, свого боргу понад 100% своїх щорічних доходів. Виходить, що чверть усіх китайських провінцій перебуває в жахливій фінансовій ямі, з якої абсолютно незрозуміло як вибратися.

Звідки взялися ці борги?



Їх китайські провінції брали в розрахунку на швидке зростання економіки. Тривалий час це зростання дійсно було дуже швидким. Давало не просто віддавати кредити, воно дозволяло генерувати величезну кількість готівки. Власне, цією готівкою, я так розумію, китайські провінції і планували розраховуватися за тими боргами, які вони набрали. Але економіка Китаю, починаючи з 2021 року, почала дуже швидко гальмувати. Головний мотор китайської економіки — сфера нерухомості, вона приблизно 25−27% від усієї китайської економіки, зламався. Цією сферою прокотилася хвиля банкрутств, причому найбільших гравців, таких компаній, як Evergrande. Попит на китайську нерухомість упав катастрофічно, ціни покотилися вниз. Ще раз я маю повторити те, що вся китайська модель економіки в останні десятиліття була збудована на тому, що ціни на китайську нерухомість зростатимуть. Зараз населення Китаю старіє, нерухомість дешевшає, робоча сила дорожчає. Ба більше, там почалася нова біда, яка називається дефляція, вона призводить до того, що доходи китайських компаній зараз упали. Іноземні інвестори з холодним потом дивляться на те, куди котиться вся ця справа, і потихеньку всіма силами виводять свої капітали з Китаю, просто розбігаються. Там, до речі, капітал не так просто вивезти з Китаю, але, як відомо, вода завжди дірочку знайде, і намагаються вони, іноземці, тікати зі своїми грішми з Китаю, поки ще хоч щось лишилося від цих грошей. І вперше за кілька десятиліть відтік капіталу в Китаї перевищив приплив іноземних інвестицій.

для читання статті потрібно ввести emailвисновки трохи радикальні, тому цитувати їх не буду.але хочу звертати увагу - проблема з борговим зобов'язаними в Китаї є. значна проблема. й коли бульбашки луснуть, то будуть значні наслідки. в тому числі багато представників середнього класу виявлять, що не є такими. зовсім в злидні вони не зваляться, але рівень трошки впаде.й один з варіантів для влади, як відволікти увагу населення? - так, маленька війна. напад на Тайвань. й для нас це має значення, що дивлячись на нашу війну Китай думає - зважитися на напад чи ну його...