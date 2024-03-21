RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:16

  greenozon написав:
  Shaman написав:щось мені підказує, що не буде у Раші сучасних процесорів.


паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 29.09.19
Подякував: 565 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:38

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  Shaman написав:щось мені підказує, що не буде у Раші сучасних процесорів.


паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)


ні, я з тих хто розуміє, що внутрішній ворог в неньці набагато страшніший за тупого ваньку дурачка

а ще я читаю новини і бачу що в мацкальскій техніці уйма західної сучасної електроніки (2022+)
сфіга вона там??
greenozon
 
Повідомлень: 16105
З нами з: 01.06.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:40

  greenozon написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)


ні, я з тих хто розуміє, що внутрішній ворог в неньці набагато страшніший за тупого ваньку дурачка

а ще я читаю новини і бачу що в мацкальскій техніці уйма західної сучасної електроніки (2022+)
сфіга вона там??

спробуйте пояснити, що мали на увазі про внутрішнього ворога. й це ви так думаєте, доки не зустрілись з цим ваньком-дурником з автоматом. а потім будете думати "кому сказать спасибо, что живой" - в кращому випадку.

ви бачите не скільки електроніки, а що пишуть, що багато електроніки. звісно всі канали не перекриєш постачань. але обсяги неспівставні - без санкцій та з санкціями. промислове виробництво з санкціями налаштувати важкувато. враховуючи рукожопість кацапів - майже неможливо. бо чому шахеди купують в Ірані, а снаряди в КНДР?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 19 бер, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 29.09.19
Подякував: 565 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:44

покажіть мені хоч одного справжнього українця (в душі і в думці) при владі
а не оце все смердюче звірюче корупційне кодло
greenozon
 
Повідомлень: 16105
З нами з: 01.06.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:38

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Війна неминуча. До чого готується Сі Цзіньпін
для читання статті потрібно ввести email
Отже, як нам повідомляє видання Bloomberg, сумарний борг фінансових інструментів китайської місцевої влади 66 трлн юанів, це приблизно $9,2 трлн. Абсолютно циклопічна сума, яку не дуже зрозуміло, як віддавати. Як нам повідомляє Bloomberg, уже 8 із 33 китайських провінцій наразі витрачають на обслуговування боргу, свого боргу понад 100% своїх щорічних доходів. Виходить, що чверть усіх китайських провінцій перебуває в жахливій фінансовій ямі, з якої абсолютно незрозуміло як вибратися.

Звідки взялися ці борги?

Їх китайські провінції брали в розрахунку на швидке зростання економіки. Тривалий час це зростання дійсно було дуже швидким. Давало не просто віддавати кредити, воно дозволяло генерувати величезну кількість готівки. Власне, цією готівкою, я так розумію, китайські провінції і планували розраховуватися за тими боргами, які вони набрали. Але економіка Китаю, починаючи з 2021 року, почала дуже швидко гальмувати. Головний мотор китайської економіки — сфера нерухомості, вона приблизно 25−27% від усієї китайської економіки, зламався. Цією сферою прокотилася хвиля банкрутств, причому найбільших гравців, таких компаній, як Evergrande. Попит на китайську нерухомість упав катастрофічно, ціни покотилися вниз. Ще раз я маю повторити те, що вся китайська модель економіки в останні десятиліття була збудована на тому, що ціни на китайську нерухомість зростатимуть. Зараз населення Китаю старіє, нерухомість дешевшає, робоча сила дорожчає. Ба більше, там почалася нова біда, яка називається дефляція, вона призводить до того, що доходи китайських компаній зараз упали. Іноземні інвестори з холодним потом дивляться на те, куди котиться вся ця справа, і потихеньку всіма силами виводять свої капітали з Китаю, просто розбігаються. Там, до речі, капітал не так просто вивезти з Китаю, але, як відомо, вода завжди дірочку знайде, і намагаються вони, іноземці, тікати зі своїми грішми з Китаю, поки ще хоч щось лишилося від цих грошей. І вперше за кілька десятиліть відтік капіталу в Китаї перевищив приплив іноземних інвестицій.

висновки трохи радикальні, тому цитувати їх не буду.

але хочу звертати увагу - проблема з борговим зобов'язаними в Китаї є. значна проблема. й коли бульбашки луснуть, то будуть значні наслідки. в тому числі багато представників середнього класу виявлять, що не є такими. зовсім в злидні вони не зваляться, але рівень трошки впаде.

й один з варіантів для влади, як відволікти увагу населення? - так, маленька війна. напад на Тайвань. й для нас це має значення, що дивлячись на нашу війну Китай думає - зважитися на напад чи ну його...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 29.09.19
Подякував: 565 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:39

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  Shaman написав:щось мені підказує, що не буде у Раші сучасних процесорів.


паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)




през іншої думки -

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/21/7447581/
там овердофіга закородну

тому можна сказати що вони теж нас вбивають
СВІДОМО
greenozon
 
Повідомлень: 16105
З нами з: 01.06.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 23:46

  greenozon написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:паралельний імпарт чи як воно там
все в них а буде ще більше
і німеьцькі і гамериканські і всякі інші чіпи

воно постачалось усі роки війни і буде далі
бо цим панам треба бабки робити і плювати їм на нашу віко-вічну боротьбу

якийсь контрабас звісно буде, повністю його не перекриють.

але Тайвань не був би Тайванем, якби сприяв цьому. є санкції США - ніхто нічого не поставляє, навіть в Китай.

далеко не всі лише за бабки. ви з яких - для вас теж гроші не пахнуть? ;)

през іншої думки -

https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/21/7447581/
там овердофіга закородну

тому можна сказати що вони теж нас вбивають
СВІДОМО

так можна сказати про тих, хто свідомо робить контрабас до Раші. а виробники - до чого? немає можливості контролювати всіх покупців, це неможливо
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5624
З нами з: 29.09.19
Подякував: 565 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 59606162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
145 182248
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 19:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (449)
22.03.2024 00:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.