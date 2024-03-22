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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:33

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Переробка нафти на російських НПЗ 13-20 березня впала на 7,5% — розрахунки Reuters
Обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах (НПЗ) 13-20 березня впала на 7,5% порівняно з 1-14 березня, до 5 млн барелів на день (б/д) після скорочення переробки на НПЗ, які постраждали від атак українських безпілотників, показали розрахунки Reuters на основі даних, наданих галузевими джерелами.

Нафтопереробний завод НОРСІ, що належить «лукойлу», скоротив надходження сирої нафти до 161 тис. б/д. Це на 36% менше, ніж на початку березня.

рязанський НПЗ, що належить «роснєфті», скоротив обсяги виробництва на 64% порівняно з початком місяця, до 95 тис. б/д, а пропускна здатність іншого НПЗ, що належить «роснєфті», сизранського, впала до нуля з 92 тис. б/д на початку березня.


Початок гарний, але ж саліван сказав нізяя, бо у нас все дуже добре виходить :evil:
somilitark
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