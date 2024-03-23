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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:33

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Переробка нафти на російських НПЗ 13-20 березня впала на 7,5% — розрахунки Reuters
Обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах (НПЗ) 13-20 березня впала на 7,5% порівняно з 1-14 березня, до 5 млн барелів на день (б/д) після скорочення переробки на НПЗ, які постраждали від атак українських безпілотників, показали розрахунки Reuters на основі даних, наданих галузевими джерелами.

Нафтопереробний завод НОРСІ, що належить «лукойлу», скоротив надходження сирої нафти до 161 тис. б/д. Це на 36% менше, ніж на початку березня.

рязанський НПЗ, що належить «роснєфті», скоротив обсяги виробництва на 64% порівняно з початком місяця, до 95 тис. б/д, а пропускна здатність іншого НПЗ, що належить «роснєфті», сизранського, впала до нуля з 92 тис. б/д на початку березня.


Початок гарний, але ж саліван сказав нізяя, бо у нас все дуже добре виходить :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:28

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Боргова катастрофа Китаю. До чого все йде?
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Китайці люблять грати в азартні ігри. Гральні притони набули широкого поширення в Китаї ще в стародавні часи, а перші гральні карти, лото і доміно з’явилися там приблизно в 900 році до нашої ери.

Сьогодні головним центром азартних ігор у світі є Макао, єдине місце в Китаї, де азартні ігри легальні. В інших місцях країни азартні ігри суворо заборонені, але спекуляції, які є однією з форм азартних ігор, безумовно, ні.

Протягом десятиліття країна переживала ризикований бум, пов’язаний із нерухомістю, на яку робили ставки представники середнього класу, забудовники й уряди. Результатом цього став найвищий рівень колективного боргу серед усіх держав світу.

Протягом багатьох років гості Китаю захоплювалися мостами, дорогами, будівлями, поїздами, школами, тунелями і величезними об'єктами нерухомості світового класу. Більшість із них фінансували місцеві муніципалітети, які вели агресивну конкурентну боротьбу за право стати «наступним Мангеттеном» або «Кремнієвою долиною» в Китаї. Для цього вони продавали облігації, і їм дозволялося залучати приголомшливі суми грошей, сподіваючись, що нові трофейні активи принесуть величезні податкові й економічні вигоди.

Але надмірна забудова, халтурне будівництво і корупція призвели до того, що багато хто з цих інфраструктурних «інвестицій» виявилися марними. Міста і селища залишилися з порожньою нерухомістю і невикористаною інфраструктурою, а тепер ще й оголосили дефолт за своїми облігаціями. У сукупності їхній борговий тягар просто неймовірний. За даними китайського фінансового видання Caixin Global, загальна сума непогашених зобов’язань місцевих органів влади 2022 року становитиме $10 трлн, що еквівалентно національному боргу Японії, третьої за величиною економіки світу.

Можливо, Пекін не зможе врятувати всіх, і, як з усіма одержимими гравцями, що кидають розсудливість і обережність на вітер, це завжди закінчується погано. Китай поставив на кін усе, що міг, і більше нічого не залишилося. Його відчайдушний уряд і культура, що йде ва-банк, деякий час обдурювали всіх, обганяючи конкурентів в економічному плані. Але його стрімке зростання не було результатом наполегливої праці, дисципліни й інновацій. Здебільшого це зростання було пов’язане з «азартними іграми». І тепер, коли віконце каси в китайському казино починає зачинятися, для його жителів і найбільших гравців усі ставки зроблено. Колосальні спекуляції різко знизили становище і перспективи країни. XXI століття не належатиме Китаю.

це лише припущення, але як на мене - дуже вірогідне.

де ті, в кого "в Китаї все добре", де їх аргументи? поховалися? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:35

Shaman як на мене то девальвація до 8 тимчасово вирішить проблему. Дефляція добра для народу, але не дуже для економіки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:43

  Дюрі-бачі написав:Shaman як на мене то девальвація до 8 тимчасово вирішить проблему

які 8, яка девальвація. ви жартуєте?

й на відміну від у нас у Китаю шалений профіцит торгового балансу. для них інші правила, для них економічно обгрунтована ревальвація. гадаю девальвація їх проблеми взагалі не вирішить, вони в іншій площині. мають луснути бульбашки, й багато людей дізнається, що вони не такі багаті, як думали. іноземні інвестори теж.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:09

Shaman Тобто не вирішить? Борги в Юанях, друк Юанів для їх виплати вирішить питання боргів. А девальвація посприяє щоб інвестори виводили свої гроші і виправить баланс.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:14

  Дюрі-бачі написав:Shaman Тобто не вирішить? Борги в Юанях, друк Юанів для їх виплати вирішить питання боргів. А девальвація посприяє щоб інвестори виводили свої гроші і виправить баланс.

друк юаней в таких сумах - це гіпер. їх й так друкують під профіцит валюти - очму бульбашки й надувалися.

простіше тоді просто дефолт й все. а взагалі я кажу, в Китаї інша ситуація, ніж у нас, тому треба її гарно продумати. але наші рішення там не спрацюють, та й взагалі там немає добрих рішень - треба обирати між поганими
Shaman
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