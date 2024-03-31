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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:24

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Ukrainian Нажаль, нас попросили не атакувати.
Ніби вже посол США виступив з заявою що такого не було....

Останній тиждень ударів по нпз раші не було. Це підтверджує версію що таки було.
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