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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:24
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:Ukrainian
Нажаль, нас попросили не атакувати.
Ніби вже посол США виступив з заявою що такого не було....
Останній тиждень ударів по нпз раші не було. Це підтверджує версію що таки було.
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