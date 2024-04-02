Останній тиждень ударів по нпз раші не було. Це підтверджує версію що таки було.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 31 бер, 2024 19:24
Додано: Вів 02 кві, 2024 16:50
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:23
А може ставили, але ми не виконали.
А може ставили, але ми поставили умови у відповідь.
Чому не ці варіанти?
Я на 100% впевнений що такі умови(побажання) ставились.
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:28
Удар по заводу зі збірки "Шахедів" у Татарстані: джерело розкрило деталі
Російські окупанти ретельно приховували завод зі збірки дронів, який було атаковано Головним управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбах. Зокрема, джерело підтвердило, що це була спецоперація ГУР Міністерства оборони. Завод від нашої держави розташований на відстані тисяча кілометрів - у Татарстані.
"Ворог ретельно приховував місце розташування об'єкту та забезпечував прикриття ППО, але це не допомогло. Робота буде продовжена", - заявив співбесідник агентства.
Як повідомляв УНІАН, було атаковано завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
Також відбулася атака на нафтопереробний завод у російському Татарстані. Це спільна операція Служби безпеки України та ГУР Міністерства оборони України.
Зокрема, за даними джерел УНІАН, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ Росії.
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