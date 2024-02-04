RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:24

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Ukrainian Нажаль, нас попросили не атакувати.
Ніби вже посол США виступив з заявою що такого не було....

Останній тиждень ударів по нпз раші не було. Це підтверджує версію що таки було.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11823
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:50

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Дав би Бог. Але поки не побачу ще хоча б 1 знищений НПЗ, то не повірю. ПреЗЕдент сказав, що "США не в захваті від атак"
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27302
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:23

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik Дав би Бог. Але поки не побачу ще хоча б 1 знищений НПЗ, то не повірю. ПреЗЕдент сказав, що "США не в захваті від атак"
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.

А може ставили, але ми не виконали.
А може ставили, але ми поставили умови у відповідь.
Чому не ці варіанти?
Я на 100% впевнений що такі умови(побажання) ставились.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:28

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik Дав би Бог. Але поки не побачу ще хоча б 1 знищений НПЗ, то не повірю. ПреЗЕдент сказав, що "США не в захваті від атак"
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.

Удар по заводу зі збірки "Шахедів" у Татарстані: джерело розкрило деталі
Російські окупанти ретельно приховували завод зі збірки дронів, який було атаковано Головним управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбах. Зокрема, джерело підтвердило, що це була спецоперація ГУР Міністерства оборони. Завод від нашої держави розташований на відстані тисяча кілометрів - у Татарстані.
"Ворог ретельно приховував місце розташування об'єкту та забезпечував прикриття ППО, але це не допомогло. Робота буде продовжена", - заявив співбесідник агентства.
Як повідомляв УНІАН, було атаковано завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
Також відбулася атака на нафтопереробний завод у російському Татарстані. Це спільна операція Служби безпеки України та ГУР Міністерства оборони України.
Зокрема, за даними джерел УНІАН, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ Росії.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11823
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:28

Оновили SDN List
---
• 04/02/24
The following [RUSSIA-EO14024] entries have
been removed:
OST-WEST HANDELSBANK AG (f.k.a. VTB
BANK DEUTSCHLAND AG; a.k.a. VTB BANK
EUROPE SE), Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am
Main 60325, Germany; SWIFT/BIC DOBADEF1;
Website http://www.vtb.eu; Target Type
Financial Institution [RUSSIA-EO14024] (Linked
To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY).
VTB BANK DEUTSCHLAND AG (f.k.a. OST-
WEST HANDELSBANK AG; a.k.a. VTB BANK
EUROPE SE), Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am
Main 60325, Germany; SWIFT/BIC DOBADEF1;
Website http://www.vtb.eu; Target Type
Financial Institution [RUSSIA-EO14024] (Linked
To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY).
VTB BANK EUROPE SE (f.k.a. OST-WEST
HANDELSBANK AG; f.k.a. VTB BANK
DEUTSCHLAND AG), Ruesterstrasse 7-9,
Frankfurt am Main 60325, Germany; SWIFT/BIC
DOBADEF1; Website http://www.vtb.eu; Target
Type Financial Institution [RUSSIA-EO14024]
(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY).
greenozon
 
Повідомлень: 16145
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:59

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Ще дві дружні країни завдали росії «карткового» удару в спину

Як вважаєте, це важливий крок до фінансово-економічної ізоляції країни-агресорки? На вашу думку, що ще могли б зробити лояльні до рф країни і як на це можна вплинути?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6105
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:13

і ще один цвях в гріб московської орди!

Сервіс Samsung Pay із 3 квітня припиняє роботу з російською платіжною системою "Мир".

https://lb.ua/world/2024/03/27/605467_s ... otu_z.html
greenozon
 
Повідомлень: 16145
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 183021
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6011)
03.04.2024 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.