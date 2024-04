Додано: Вів 02 кві, 2024 22:28

Оновили SDN List---• 04/02/24The following [RUSSIA-EO14024] entries havebeen removed:OST-WEST HANDELSBANK AG (f.k.a. VTBBANK DEUTSCHLAND AG; a.k.a. VTB BANKEUROPE SE), Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt amMain 60325, Germany; SWIFT/BIC DOBADEF1;WebsiteTarget TypeFinancial Institution [RUSSIA-EO14024] (LinkedTo: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCKCOMPANY).VTB BANK DEUTSCHLAND AG (f.k.a. OST-WEST HANDELSBANK AG; a.k.a. VTB BANKEUROPE SE), Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt amMain 60325, Germany; SWIFT/BIC DOBADEF1;WebsiteTarget TypeFinancial Institution [RUSSIA-EO14024] (LinkedTo: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCKCOMPANY).VTB BANK EUROPE SE (f.k.a. OST-WESTHANDELSBANK AG; f.k.a. VTB BANKDEUTSCHLAND AG), Ruesterstrasse 7-9,Frankfurt am Main 60325, Germany; SWIFT/BICDOBADEF1; WebsiteTargetType Financial Institution [RUSSIA-EO14024](Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCKCOMPANY).