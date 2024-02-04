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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465>
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:24

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Ukrainian Нажаль, нас попросили не атакувати.
Ніби вже посол США виступив з заявою що такого не було....

Останній тиждень ударів по нпз раші не було. Це підтверджує версію що таки було.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:50

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Дав би Бог. Але поки не побачу ще хоча б 1 знищений НПЗ, то не повірю. ПреЗЕдент сказав, що "США не в захваті від атак"
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:23

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik Дав би Бог. Але поки не побачу ще хоча б 1 знищений НПЗ, то не повірю. ПреЗЕдент сказав, що "США не в захваті від атак"
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.

А може ставили, але ми не виконали.
А може ставили, але ми поставили умови у відповідь.
Чому не ці варіанти?
Я на 100% впевнений що такі умови(побажання) ставились.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:28

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik Дав би Бог. Але поки не побачу ще хоча б 1 знищений НПЗ, то не повірю. ПреЗЕдент сказав, що "США не в захваті від атак"
Отже є ще один ПОШКОДЖЕНИЙ НПЗ в Татарстані...
Виходить Посол США в Україні - був правий і ніяких ОФІЦІЙНИХ Заборон на удари по педераційним НПЗ - США перед нами не ставили.

Удар по заводу зі збірки "Шахедів" у Татарстані: джерело розкрило деталі
Російські окупанти ретельно приховували завод зі збірки дронів, який було атаковано Головним управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбах. Зокрема, джерело підтвердило, що це була спецоперація ГУР Міністерства оборони. Завод від нашої держави розташований на відстані тисяча кілометрів - у Татарстані.
"Ворог ретельно приховував місце розташування об'єкту та забезпечував прикриття ППО, але це не допомогло. Робота буде продовжена", - заявив співбесідник агентства.
Як повідомляв УНІАН, було атаковано завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
Також відбулася атака на нафтопереробний завод у російському Татарстані. Це спільна операція Служби безпеки України та ГУР Міністерства оборони України.
Зокрема, за даними джерел УНІАН, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ Росії.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:28

Оновили SDN List
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• 04/02/24
The following [RUSSIA-EO14024] entries have
been removed:
OST-WEST HANDELSBANK AG (f.k.a. VTB
BANK DEUTSCHLAND AG; a.k.a. VTB BANK
EUROPE SE), Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am
Main 60325, Germany; SWIFT/BIC DOBADEF1;
Website http://www.vtb.eu; Target Type
Financial Institution [RUSSIA-EO14024] (Linked
To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY).
VTB BANK DEUTSCHLAND AG (f.k.a. OST-
WEST HANDELSBANK AG; a.k.a. VTB BANK
EUROPE SE), Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am
Main 60325, Germany; SWIFT/BIC DOBADEF1;
Website http://www.vtb.eu; Target Type
Financial Institution [RUSSIA-EO14024] (Linked
To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY).
VTB BANK EUROPE SE (f.k.a. OST-WEST
HANDELSBANK AG; f.k.a. VTB BANK
DEUTSCHLAND AG), Ruesterstrasse 7-9,
Frankfurt am Main 60325, Germany; SWIFT/BIC
DOBADEF1; Website http://www.vtb.eu; Target
Type Financial Institution [RUSSIA-EO14024]
(Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY).
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:59

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Ще дві дружні країни завдали росії «карткового» удару в спину

Як вважаєте, це важливий крок до фінансово-економічної ізоляції країни-агресорки? На вашу думку, що ще могли б зробити лояльні до рф країни і як на це можна вплинути?
Модератор
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:13

і ще один цвях в гріб московської орди!

Сервіс Samsung Pay із 3 квітня припиняє роботу з російською платіжною системою "Мир".

https://lb.ua/world/2024/03/27/605467_s ... otu_z.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:59

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 квітня: 227.6 (+0.1) млрд Юанів, 329.8 (-23.2) тон золота.
Трохи золота продали китайцям, гроші пішли Ростеху...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 10:48

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 квітня: 227.6 (+0.1) млрд Юанів, 329.8 (-23.2) тон золота.
Трохи золота продали китайцям, гроші пішли Ростеху...

Я вважаю, що цинічно брешуть.
З кінця січня кожен день продають юані для підтримки фубля, нічого не можуть купувати бо перекос в бік покупців валюти. а кількість юанів вже квартал як цвяхами прибита до одної позначки?
Такого навіть математично не може бути.
Продавав, продавав, продавав, нічого не купував, а гроші на місці???
Просто звиздять.
Погано що нафта дуже подорощала, це мінус, в них буде більше валюти.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:40

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту»,
завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Низький уклін і шана ГУР, нарешті починаємо воювати по справжньому.
Дюрі-бачі
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