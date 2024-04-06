Вони продають Юані отримані за нафту, золото і т.д. А ще інші валюти. Ну і звісно брешуть, як минулого року, коли заднім числом продали євро із ФНБ. Але це єдина доступна інформація, яка хоча б трохи корелює з реальністю.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 06 кві, 2024 11:53
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Вони продають Юані отримані за нафту, золото і т.д. А ще інші валюти. Ну і звісно брешуть, як минулого року, коли заднім числом продали євро із ФНБ. Але це єдина доступна інформація, яка хоча б трохи корелює з реальністю.
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