Вони продають Юані отримані за нафту, золото і т.д. А ще інші валюти. Ну і звісно брешуть, як минулого року, коли заднім числом продали євро із ФНБ. Але це єдина доступна інформація, яка хоча б трохи корелює з реальністю.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 06 кві, 2024 11:53
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Вони продають Юані отримані за нафту, золото і т.д. А ще інші валюти. Ну і звісно брешуть, як минулого року, коли заднім числом продали євро із ФНБ. Але це єдина доступна інформація, яка хоча б трохи корелює з реальністю.
Додано: Нед 07 кві, 2024 06:48
В Санкт-Петербурге ликвидировали компанию, которая отвечала за производство самых популярных грузовиков. Завод, где собирали большегрузы под брендами Scania и Man простаивал последние два с половиной года. За это время компания «Трак Продакшн Рус», которой принадлежало предприятие, так и не смогла наладить поставки необходимого оборудования и комплектующих. В итоге структуру ликвидировали, пишет «Деловой Петербург».
До начала боевых действий бренды Scania и Man занимали 12% российского грузового рынка. Сейчас их доля перешла к китайским автопроизводителям. При этом компании из КНР не локализуют производство, а только экспортируют технику в Россию.
Додано: Нед 07 кві, 2024 11:51
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А тим часом погані новини: на нафті заробили 14 млрд.$ за березень, при плані в 10,5 млрд.$ ...
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:29
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Москалі почали купувати активів в ФНБ на 125 млн $ в день. й очікують повторити березневі 14 млрд.$ прибутку за нафту
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:38
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