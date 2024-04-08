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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  somilitark написав:Такого навіть математично не може бути.
Продавав, продавав, продавав, нічого не купував, а гроші на місці???

Вони продають Юані отримані за нафту, золото і т.д. А ще інші валюти. Ну і звісно брешуть, як минулого року, коли заднім числом продали євро із ФНБ. Але це єдина доступна інформація, яка хоча б трохи корелює з реальністю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 06:48

В Санкт-Петербурге ликвидировали компанию, которая отвечала за производство самых популярных грузовиков. Завод, где собирали большегрузы под брендами Scania и Man простаивал последние два с половиной года. За это время компания «Трак Продакшн Рус», которой принадлежало предприятие, так и не смогла наладить поставки необходимого оборудования и комплектующих. В итоге структуру ликвидировали, пишет «Деловой Петербург».

До начала боевых действий бренды Scania и Man занимали 12% российского грузового рынка. Сейчас их доля перешла к китайским автопроизводителям. При этом компании из КНР не локализуют производство, а только экспортируют технику в Россию.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А тим часом погані новини: на нафті заробили 14 млрд.$ за березень, при плані в 10,5 млрд.$ ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Москалі почали купувати активів в ФНБ на 125 млн $ в день. й очікують повторити березневі 14 млрд.$ прибутку за нафту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:38

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 квітня: 227.6 (+0.1) млрд Юанів, 334.8 (-23.2) тон золота.
Трохи золота продали китайцям, гроші пішли Ростеху...
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