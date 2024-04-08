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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  somilitark написав:Такого навіть математично не може бути.
Продавав, продавав, продавав, нічого не купував, а гроші на місці???

Вони продають Юані отримані за нафту, золото і т.д. А ще інші валюти. Ну і звісно брешуть, як минулого року, коли заднім числом продали євро із ФНБ. Але це єдина доступна інформація, яка хоча б трохи корелює з реальністю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 06:48

В Санкт-Петербурге ликвидировали компанию, которая отвечала за производство самых популярных грузовиков. Завод, где собирали большегрузы под брендами Scania и Man простаивал последние два с половиной года. За это время компания «Трак Продакшн Рус», которой принадлежало предприятие, так и не смогла наладить поставки необходимого оборудования и комплектующих. В итоге структуру ликвидировали, пишет «Деловой Петербург».

До начала боевых действий бренды Scania и Man занимали 12% российского грузового рынка. Сейчас их доля перешла к китайским автопроизводителям. При этом компании из КНР не локализуют производство, а только экспортируют технику в Россию.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 11:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А тим часом погані новини: на нафті заробили 14 млрд.$ за березень, при плані в 10,5 млрд.$ ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:29

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Москалі почали купувати активів в ФНБ на 125 млн $ в день. й очікують повторити березневі 14 млрд.$ прибутку за нафту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:38

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 квітня: 227.6 (+0.1) млрд Юанів, 334.8 (-23.2) тон золота.
Трохи золота продали китайцям, гроші пішли Ростеху...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:18

  Дюрі-бачі написав:Москалі почали купувати активів в ФНБ на 125 млн $ в день. й очікують повторити березневі 14 млрд.$ прибутку за нафту

Мілов пояснив, що за березень були не рекордні надходження від нафти і газу, просто більше 500 ярдів фублів прийшло одноразово в березні за минулий рік, це за "надпибутки" в минулому році розрахувались нафтові компанії.
Вони з кінця січня продавали по 200 лямів в день юанів, щоб підтримати падаючий курс фубля, а кількість юанів не змінилася, так що статистика нагадує пропаганду.
З покупкою валюти теж відвертий фейк, попита на валюту більше, компаніям відкладають покупку, існує свого рода черга на покупку валюти. Кто не буде слухатись, того можуть забанити на 180 днів, так що всі себе ведуть ввічливо на торгах валютою і не хуліганять.
Багато хто чекає в черзі на покупку валюти, щоб її вивести за проданий бізнес, таким компанім теж сказали, що суму роздробимо на 2 роки, хто хоче одразу вкв, то додатковий штраф і начебто дадуть купити валюту одразу, але якусь частину.
А на покупку валюти під імпорт існує черга, тіпа як в нас було Т1, ти даєш заявку сьогодні, національну валюту зачисляють на спеціальний рахунок, там вона чекає, а ось валюта буде через день, у сябрів колись дійшло до Т30, тобто зайчик віддав 8-го квітня, а валюту отримаєш 8-го травня.
Добре що біля орська від прориви дамби зупинили НПЗ, хоч він не дуже потужний, але мінімум 2 тижні не буде працювати.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:33

somilitark побачимо що буде з відміною обов'язкового продажу валютної виручки.
  somilitark написав:це за "надпибутки" в минулому році розрахувались нафтові компанії.

Та нафтовиків трохи раком поклали методом "не вважливо по чому ви продали нафту податки платіть за ціною Бренту". Але я вже не дивуюсь, що москалі мають багато неофіційних заначок, звідки зараз дістають фінансування...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:40

somilitark

біля орська від прориви дамби

Наслідків на 20+ ярдів рублів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

До речі, Казахстан значно більше страждає зараз від потопів
Дюрі-бачі
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