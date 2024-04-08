Додано: Пон 08 кві, 2024 13:18

Дюрі-бачі написав: Москалі почали купувати активів в ФНБ на 125 млн $ в день. й очікують повторити березневі 14 млрд.$ прибутку за нафту Москалі почали купувати активів в ФНБ на 125 млн $ в день. й очікують повторити березневі 14 млрд.$ прибутку за нафту

Мілов пояснив, що за березень були не рекордні надходження від нафти і газу, просто більше 500 ярдів фублів прийшло одноразово в березні за минулий рік, це за "надпибутки" в минулому році розрахувались нафтові компанії.Вони з кінця січня продавали по 200 лямів в день юанів, щоб підтримати падаючий курс фубля, а кількість юанів не змінилася, так що статистика нагадує пропаганду.З покупкою валюти теж відвертий фейк, попита на валюту більше, компаніям відкладають покупку, існує свого рода черга на покупку валюти. Кто не буде слухатись, того можуть забанити на 180 днів, так що всі себе ведуть ввічливо на торгах валютою і не хуліганять.Багато хто чекає в черзі на покупку валюти, щоб її вивести за проданий бізнес, таким компанім теж сказали, що суму роздробимо на 2 роки, хто хоче одразу вкв, то додатковий штраф і начебто дадуть купити валюту одразу, але якусь частину.А на покупку валюти під імпорт існує черга, тіпа як в нас було Т1, ти даєш заявку сьогодні, національну валюту зачисляють на спеціальний рахунок, там вона чекає, а ось валюта буде через день, у сябрів колись дійшло до Т30, тобто зайчик віддав 8-го квітня, а валюту отримаєш 8-го травня.Добре що біля орська від прориви дамби зупинили НПЗ, хоч він не дуже потужний, але мінімум 2 тижні не буде працювати.