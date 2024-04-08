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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:37
Hotab написав:somilitark
біля орська від прориви дамби
Наслідків на 20+ ярдів рублів.
Мало, краще було б 20 трильйонів.
Щоб вони нарешті зайнялись власними хібарами і калюжами, а не вбивали нас.
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