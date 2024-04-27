Мало, краще було б 20 трильйонів.
Щоб вони нарешті зайнялись власними хібарами і калюжами, а не вбивали нас.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:37
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:31
Додано: Вів 23 кві, 2024 22:47
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться
Додано: Суб 27 кві, 2024 13:35
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Радує, що наші продовжили бити по НПЗ, тому надія є.
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:27
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Тим часом курс на алі 1$=80р, а було 98
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