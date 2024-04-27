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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:37

  Hotab написав:somilitark

біля орська від прориви дамби

Наслідків на 20+ ярдів рублів.

Мало, краще було б 20 трильйонів.
Щоб вони нарешті зайнялись власними хібарами і калюжами, а не вбивали нас.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:31

Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:47

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Радує, що наші продовжили бити по НПЗ, тому надія є.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться
Тим часом курс на алі 1$=80р, а було 98
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