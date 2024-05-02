1. Різниця цін у США і Китаї — зарплати солдатів, офіцерів, ціна закупівлі танків, ракет, дронів тощо — у Китаї коштує набагато-набагато менше, ніж в Америці (зарплати відрізняються на фактор 10, а щодо техніки та боєприпасів — не даремно ж увесь світ намагається все, що можна, виробляти в Китаї, — рівень їхніх цін побити неможливо).
2. Китай, як правильна комуністична країна, багато витрат на армію проводить поза бюджетом, тобто, нібито, секретно. І ось один серйозний американський think-tank порахував реальні витрати Китаю на оборону (або на майбутню війну — кому як хочеться читати), і ось, що вийшло. Якщо порівнювати яблука з яблуками (дивись другу таблицю), то США витрачає $742 млрд, а Китай — $711 млрд. Тобто, практично однаково.
З огляду на гучні історії звільнень і посадок китайських генералів (постійно про це пишуть, а скільки — не пишуть?), ми розуміємо, що з корупцією в Китаї все гаразд. Ну тобто вона велика. І це наш єдиний союзник, цілком можливо, що частину оборонного бюджету там просто крадуть і тоді ситуація не така жахлива.
Будемо на це сподіватися. Нехай процвітає корупція в Китаї!
красуньчики... но комментс ------ Мінфін США продовжив свій дозвіл на здійснення операцій з деякими російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Сбєрбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього відповідну ліцензію було продовжено 25 жовтня 2023 року. https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/30/713056/
Дюрі-бачі написав:Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться
Стата рашистів фейк. Продають продають, а резерви на місці. Казали, що будемо викупати валюту, але продовжили продаж, від'ємна покупка по новомові рашиків. Головне Брент вже не 90+, а менше 84, юралс менше 72. Уран буде під санкціями через 90 днів, дрібничка, експорт на 1 ярдів в рік, але приємно. Віртуальний курс фубля 92, укрєпляєццо.