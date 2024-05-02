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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:37

  Hotab написав:somilitark

біля орська від прориви дамби

Наслідків на 20+ ярдів рублів.

Мало, краще було б 20 трильйонів.
Щоб вони нарешті зайнялись власними хібарами і калюжами, а не вбивали нас.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:31

Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:47

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Радує, що наші продовжили бити по НПЗ, тому надія є.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:27

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться
Тим часом курс на алі 1$=80р, а було 98
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GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:59

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

трохи не за темою, а не знаю куди ще. :oops:

Хто більше витрачає на оборону — Китай чи США
Тому що не враховані два найважливіші чинники:

1. Різниця цін у США і Китаї — зарплати солдатів, офіцерів, ціна закупівлі танків, ракет, дронів тощо — у Китаї коштує набагато-набагато менше, ніж в Америці (зарплати відрізняються на фактор 10, а щодо техніки та боєприпасів — не даремно ж увесь світ намагається все, що можна, виробляти в Китаї, — рівень їхніх цін побити неможливо).

2. Китай, як правильна комуністична країна, багато витрат на армію проводить поза бюджетом, тобто, нібито, секретно. І ось один серйозний американський think-tank порахував реальні витрати Китаю на оборону (або на майбутню війну — кому як хочеться читати), і ось, що вийшло. Якщо порівнювати яблука з яблуками (дивись другу таблицю), то США витрачає $742 млрд, а Китай — $711 млрд. Тобто, практично однаково.

З огляду на гучні історії звільнень і посадок китайських генералів (постійно про це пишуть, а скільки — не пишуть?), ми розуміємо, що з корупцією в Китаї все гаразд. Ну тобто вона велика. І це наш єдиний союзник, цілком можливо, що частину оборонного бюджету там просто крадуть і тоді ситуація не така жахлива.

Будемо на це сподіватися. Нехай процвітає корупція в Китаї!
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:00

красуньчики... но комментс
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Мінфін США продовжив свій дозвіл на здійснення операцій з деякими російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Сбєрбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього відповідну ліцензію було продовжено 25 жовтня 2023 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/30/713056/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:34

  Дюрі-бачі написав:Продажу валюти продовжили до кінця року, отже рубль не девальвує, отже швидше гроші закінчиться

Стата рашистів фейк.
Продають продають, а резерви на місці.
Казали, що будемо викупати валюту, але продовжили продаж, від'ємна покупка по новомові рашиків.
Головне Брент вже не 90+, а менше 84, юралс менше 72.
Уран буде під санкціями через 90 днів, дрібничка, експорт на 1 ярдів в рік, але приємно.
Віртуальний курс фубля 92, укрєпляєццо.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:39

somilitark
Трусять сусєки олігархів. Скільки тих сусєков - хз. Точно не безмежні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:43

  Hotab написав:somilitark
Трусять сусєки олігархів. Скільки тих сусєков - хз. Точно не безмежні.

Почали забирати майно у олігархів, це дуже добре, скоріше загнуться ті підприємства під керуванням нової "еліти героів сво."
somilitark
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