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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:44
Hotab написав:somilitark
Трусять сусєки олігархів. Скільки тих сусєков - хз. Точно не безмежні.
Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею". Звісно, будуть виводити бабло та бізнеси від рф подалі. Напів-олігархи та інші бізнесмени, кого ще не зачепило, будуть робити те саме. Іноземні інвестори з огляду на цей "беспрєдєл" не зайдуть. Результат - відплив капіталів з рф - зменшення валового доходу - дуля в бюджеті - зростання залежності від тих країн, що дадуть у борг - втрата ресурсів, потім територій і суверенітету з часом.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:48
fler написав:
Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею".
Поки все відбувається з точністю до навпаки: олігархи добровільно платять податки понад норму і роблять подвійну конвертацію валюти...
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Додано: Чет 02 тра, 2024 20:39
Дюрі-бачі написав: fler написав:
Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею".
Поки все відбувається з точністю до навпаки: олігархи добровільно платять податки понад норму і роблять подвійну конвертацію валюти...
Ви десь бачили олігарха-ідіота? Отож. Можу повірити, що вони це роблять, але лише тому, що з якихось причин не можуть вивести ВСІ гроші та бізнес. Але в те, що левова частка доходів у них НЕ за кордоном і з неї "цмудять" понад норми - нє вєрю!(с).
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Додано: Чет 02 тра, 2024 20:44
fler написав:
Ви десь бачили олігарха-ідіота?
В москалів:
1. Частина розумних олігархів в них випадково вистрибнули з вікна (скажімо Володимир Некрасов чи Наіль Маганов)
2. Багато олігархів не самі стали олігархами, а їх зробили олігархами приказом із Москви.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:06
Дюрі-бачі написав: fler написав:
Ви десь бачили олігарха-ідіота?
в москалів.
1. Частина олігархів в них випадково вистрибнули з вікна (скажімо Некрасов чи Маганов)
2. Багато олігархів не самі стали олігархами, а їх зробили.
Повірте, олігархи у всіх країнах однаково жадібні та вдавляться за три копійки.)))
Випадково вистрибнули, отруїлися і навіть застрелились (є й такі) - це норма для тієї цивілізації, до якої належить рф і це ніяк не показник ідіотизму олігарха (чи ви дійсно вірите, що вони добровільно стрибають та стріляються чи труяться))). Там і до війни з Україною непогано "стрибали" і після теж будуть. Однак, незалежно від того, чи сам став олігархом, чи його зробили, він буде оптимізувати сплату податків та іншої мзди постійно і дуже "чуттєво" реагувати на мало-мальське її підвищення. В їхній цивілізації це природньо, там інші закони.
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