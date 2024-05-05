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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:44

  Hotab написав:somilitark
Трусять сусєки олігархів. Скільки тих сусєков - хз. Точно не безмежні.

Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею". Звісно, будуть виводити бабло та бізнеси від рф подалі. Напів-олігархи та інші бізнесмени, кого ще не зачепило, будуть робити те саме. Іноземні інвестори з огляду на цей "беспрєдєл" не зайдуть. Результат - відплив капіталів з рф - зменшення валового доходу - дуля в бюджеті - зростання залежності від тих країн, що дадуть у борг - втрата ресурсів, потім територій і суверенітету з часом.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  fler написав:Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею".

Поки все відбувається з точністю до навпаки: олігархи добровільно платять податки понад норму і роблять подвійну конвертацію валюти...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:39

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею".

Поки все відбувається з точністю до навпаки: олігархи добровільно платять податки понад норму і роблять подвійну конвертацію валюти...

Ви десь бачили олігарха-ідіота? Отож. Можу повірити, що вони це роблять, але лише тому, що з якихось причин не можуть вивести ВСІ гроші та бізнес. Але в те, що левова частка доходів у них НЕ за кордоном і з неї "цмудять" понад норми - нє вєрю!(с).
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:44

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  fler написав:Ви десь бачили олігарха-ідіота?
В москалів:
1. Частина розумних олігархів в них випадково вистрибнули з вікна (скажімо Володимир Некрасов чи Наіль Маганов)
2. Багато олігархів не самі стали олігархами, а їх зробили олігархами приказом із Москви.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:06

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Ви десь бачили олігарха-ідіота?
в москалів.
1. Частина олігархів в них випадково вистрибнули з вікна (скажімо Некрасов чи Маганов)
2. Багато олігархів не самі стали олігархами, а їх зробили.

Повірте, олігархи у всіх країнах однаково жадібні та вдавляться за три копійки.)))
Випадково вистрибнули, отруїлися і навіть застрелились (є й такі) - це норма для тієї цивілізації, до якої належить рф і це ніяк не показник ідіотизму олігарха (чи ви дійсно вірите, що вони добровільно стрибають та стріляються чи труяться))). Там і до війни з Україною непогано "стрибали" і після теж будуть. Однак, незалежно від того, чи сам став олігархом, чи його зробили, він буде оптимізувати сплату податків та іншої мзди постійно і дуже "чуттєво" реагувати на мало-мальське її підвищення. В їхній цивілізації це природньо, там інші закони.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 01:28

  greenozon написав:красуньчики... но комментс
------
Мінфін США продовжив свій дозвіл на здійснення операцій з деякими російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Сбєрбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього відповідну ліцензію було продовжено 25 жовтня 2023 року.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/30/713056/

Смішні санкції. :lol: Газпром перший збиток за 24 роки
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 01:34

Заморозили Європу клоуни :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:41

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

вже писали, але таку тему треба більш розгорнуто :D

Російський Газпром вперше з 1999 року повідомив про багатомільярдні збитки
... згідно зі звітом про прибутки та збитки, який опублікувала Група Газпром, збиток компанії у 2023 році становить 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів), прибуток у 2022 році - 1,23 трильйона рублів.

Bloomberg зазначає, що чистий збиток виник після обмежень в імпорті газу до Європи на тлі «відповіді» Кремля на західну допомогу Україні. Виторг від газу впав на 40% від початку вторгнення РФ в Україну. Водночас Газпром продовжує транспортувати трубопровідний газ до кількох європейських країн, але його постачання в Європу минулого року впали до найнижчого рівня від початку 1970-х.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:59

Ветеранам ВОВ в России выплатят по 10 тысяч рублей к 9 мая. В Казахстане выплаты ветеранам ко Дню Победы в 2024 году составят от 1,5 до 2,1 млн тенге (315-440 тысяч рублей). В Узбекистане выплаты составят ~18 млн сум (150 тысяч рублей)
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