Hotab написав:somilitark Трусять сусєки олігархів. Скільки тих сусєков - хз. Точно не безмежні.
Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею". Звісно, будуть виводити бабло та бізнеси від рф подалі. Напів-олігархи та інші бізнесмени, кого ще не зачепило, будуть робити те саме. Іноземні інвестори з огляду на цей "беспрєдєл" не зайдуть. Результат - відплив капіталів з рф - зменшення валового доходу - дуля в бюджеті - зростання залежності від тих країн, що дадуть у борг - втрата ресурсів, потім територій і суверенітету з часом.
fler написав:Крім того, олігархи ж не будуть сидіти, склавши руки та чекати, поки витрусять все їхнє "нажите непосильною працею".
Поки все відбувається з точністю до навпаки: олігархи добровільно платять податки понад норму і роблять подвійну конвертацію валюти...
Ви десь бачили олігарха-ідіота? Отож. Можу повірити, що вони це роблять, але лише тому, що з якихось причин не можуть вивести ВСІ гроші та бізнес. Але в те, що левова частка доходів у них НЕ за кордоном і з неї "цмудять" понад норми - нє вєрю!(с).
В москалів: 1. Частина розумних олігархів в них випадково вистрибнули з вікна (скажімо Володимир Некрасов чи Наіль Маганов) 2. Багато олігархів не самі стали олігархами, а їх зробили олігархами приказом із Москви.
в москалів. 1. Частина олігархів в них випадково вистрибнули з вікна (скажімо Некрасов чи Маганов) 2. Багато олігархів не самі стали олігархами, а їх зробили.
Повірте, олігархи у всіх країнах однаково жадібні та вдавляться за три копійки.))) Випадково вистрибнули, отруїлися і навіть застрелились (є й такі) - це норма для тієї цивілізації, до якої належить рф і це ніяк не показник ідіотизму олігарха (чи ви дійсно вірите, що вони добровільно стрибають та стріляються чи труяться))). Там і до війни з Україною непогано "стрибали" і після теж будуть. Однак, незалежно від того, чи сам став олігархом, чи його зробили, він буде оптимізувати сплату податків та іншої мзди постійно і дуже "чуттєво" реагувати на мало-мальське її підвищення. В їхній цивілізації це природньо, там інші закони.
greenozon написав:красуньчики... но комментс ------ Мінфін США продовжив свій дозвіл на здійснення операцій з деякими російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Сбєрбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього відповідну ліцензію було продовжено 25 жовтня 2023 року. https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/30/713056/
... згідно зі звітом про прибутки та збитки, який опублікувала Група Газпром, збиток компанії у 2023 році становить 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів), прибуток у 2022 році - 1,23 трильйона рублів.
Bloomberg зазначає, що чистий збиток виник після обмежень в імпорті газу до Європи на тлі «відповіді» Кремля на західну допомогу Україні. Виторг від газу впав на 40% від початку вторгнення РФ в Україну. Водночас Газпром продовжує транспортувати трубопровідний газ до кількох європейських країн, але його постачання в Європу минулого року впали до найнижчого рівня від початку 1970-х.
Ветеранам ВОВ в России выплатят по 10 тысяч рублей к 9 мая. В Казахстане выплаты ветеранам ко Дню Победы в 2024 году составят от 1,5 до 2,1 млн тенге (315-440 тысяч рублей). В Узбекистане выплаты составят ~18 млн сум (150 тысяч рублей)
Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота. Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день. Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.