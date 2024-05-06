Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота.
Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день.
Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.
Ага, не змінилось))
Мінсільгосп рф разом із Міненергетики зобов'язали сільгосппідприємства знизити споживання дизпалива та інших ГММ. Хто не зможе забезпечити економію не нижче 35% (Карл!), тих будуть штрафувати. Крім того, постачати паливо на АЗС будуть лише після забезпечення потреб підприємств. Країна - бензоколонка економить паливо? Довоювалися.