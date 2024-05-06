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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 06 тра, 2024 20:53
Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота.Нічого не змінилось
. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день.
Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.
Ага, не змінилось))
Мінсільгосп рф разом із Міненергетики зобов'язали сільгосппідприємства знизити споживання дизпалива та інших ГММ. Хто не зможе забезпечити економію не нижче 35% (Карл!), тих будуть штрафувати. Крім того, постачати паливо на АЗС будуть лише після забезпечення потреб підприємств. Країна - бензоколонка економить паливо? Довоювалися.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:16
Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота.
Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день.
Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.
Анекдоти від рашистів.
Квартал продають кожного дня валюту, але на розмір резерву це ніяк не впливає.
Якщо наш НБУ також заливає кожного робочого дня, то валюта з тумбочки не береться, треба десь її брати.
Це дитині зрозуміло, але пропаганда малює рожеві казочки для пастви.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:19
somilitark в них замість тумбочки є олігархи, які дістають валюту із власних кишень
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 06 тра, 2024 22:35
Дюрі-бачі написав:somilitark
в них замість тумбочки є олігархи, які дістають валюту із власних кишень
Ну тоді єдиний варіант це свопи їх центрального банку з комерційними банками.
Тіпа комерційні банки теоретично міняються грошима з цб, цб спускає валюту, цб ніколи вже не поверне валюту у визначений термін, банки залишаться з фублями.
Прийдуть вкладникі за валютою і не отримають її.
Отримають фублі.
Всі кажуть, що цей рік вони пропєтляють, а от в наступному вже почнуться проблеми з наявністю валюти, виконанням бюджету і взагалі з економікою. Тому вони так топлять за мінськ 3 і тимчасову перерву у війні.
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somilitark
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