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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:53

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота.
Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день.
Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.

Ага, не змінилось))
Мінсільгосп рф разом із Міненергетики зобов'язали сільгосппідприємства знизити споживання дизпалива та інших ГММ. Хто не зможе забезпечити економію не нижче 35% (Карл!), тих будуть штрафувати. Крім того, постачати паливо на АЗС будуть лише після забезпечення потреб підприємств. Країна - бензоколонка економить паливо? Довоювалися.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:16

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота.
Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день.
Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.

Анекдоти від рашистів.
Квартал продають кожного дня валюту, але на розмір резерву це ніяк не впливає.
Якщо наш НБУ також заливає кожного робочого дня, то валюта з тумбочки не береться, треба десь її брати.
Це дитині зрозуміло, але пропаганда малює рожеві казочки для пастви.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:19

somilitark в них замість тумбочки є олігархи, які дістають валюту із власних кишень
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 22:35

  Дюрі-бачі написав:somilitark в них замість тумбочки є олігархи, які дістають валюту із власних кишень

Ну тоді єдиний варіант це свопи їх центрального банку з комерційними банками.
Тіпа комерційні банки теоретично міняються грошима з цб, цб спускає валюту, цб ніколи вже не поверне валюту у визначений термін, банки залишаться з фублями.
Прийдуть вкладникі за валютою і не отримають її.
Отримають фублі.
Всі кажуть, що цей рік вони пропєтляють, а от в наступному вже почнуться проблеми з наявністю валюти, виконанням бюджету і взагалі з економікою. Тому вони так топлять за мінськ 3 і тимчасову перерву у війні.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 15:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Безпілотники атакували нафтопереробне підприємство «Салаватнафтооргсинтез» у Башкирії (1300 км. від кордону)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 19:36

Хто зі світових корпорацій одночасно заробляє і в Росії, і в Україні
Найбільші іноземні компанії в РФ за два роки війни скоротили дохід на третину. ЕП підрахувала, як в цей же час у них йшли справи в Україні.

https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /1/713126/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:21

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Нажаль Шойгу замінили на Белоусова. А він, як економіст, однозначно почне різати витрати на війну, тому грошей хватить на довше. Жаль, що в москалі помітили, що в них гроші закінчуються і починають вже економити...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:37

  Дюрі-бачі написав:Нажаль Шойгу замінили на Белоусова. А він, як економіст, однозначно почне різати витрати на війну, тому грошей хватить на довше. Жаль, що в москалі помітили, що в них гроші закінчуються і починають вже економити...

є гірші для нас варіанти - що він почне впорядковувати витрати, й обмежить крадіжки - відповідно реальні витрати на війну можуть навіть збільшитися...

корупція в таких країнах, як Раша - це дуже добре для всіх інших...

як такий собі Георг Морген
У травні 1943 Морген був направлений особисто Гіммлером в Імперську службу кримінальної поліції Берліна, де йому було доручено розслідування випадків корупції в концентраційних таборах. З цієї причини Морген вступив в контакт з Крістіаном Віртом; він був присвячений безпосередньо в політику знищення держави СС і в силу цього став, за словами самого Моргена, «фахівцем за злочинами в концтаборах». При цьому під «злочинами в концтаборах» він розумів переважно господарські злочини щодо конфіскованої власності ув'язнених концтаборів, а не узаконені злочини проти людяності; проте він розслідував також окремі вбивства, скоєні самовільно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:50

Shaman А от я, враховуючи його проекти по імпортозаміщеню, припускаю, що на фронті може навіть стати легше в плані різкого обмеження ресурсів/танків і т.д., але однозначно віддалить від нас на роки найбільш реалістичний варіант перемоги.
Дюрі-бачі
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