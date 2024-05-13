Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота. Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день. Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.
Ага, не змінилось)) Мінсільгосп рф разом із Міненергетики зобов'язали сільгосппідприємства знизити споживання дизпалива та інших ГММ. Хто не зможе забезпечити економію не нижче 35% (Карл!), тих будуть штрафувати. Крім того, постачати паливо на АЗС будуть лише після забезпечення потреб підприємств. Країна - бензоколонка економить паливо? Довоювалися.
Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 травня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 334.3 (-0.5) тон золота. Нічого не змінилось. Єдина позитивна новина, що в травні будуть продавати валюти суттєво більше, ніж в квітні, в планах по 5,5 млрд. рублів в день. Також трохи недоотримали "надприбутків" від нафти: планували 183 млрд, а отримали - 110. Тобто наші санкції проти НПЗ коштували їм десь 0,75 млрд $ недоотриманого прибутку за місяць.
Анекдоти від рашистів. Квартал продають кожного дня валюту, але на розмір резерву це ніяк не впливає. Якщо наш НБУ також заливає кожного робочого дня, то валюта з тумбочки не береться, треба десь її брати. Це дитині зрозуміло, але пропаганда малює рожеві казочки для пастви.
Дюрі-бачі написав:somilitark в них замість тумбочки є олігархи, які дістають валюту із власних кишень
Ну тоді єдиний варіант це свопи їх центрального банку з комерційними банками. Тіпа комерційні банки теоретично міняються грошима з цб, цб спускає валюту, цб ніколи вже не поверне валюту у визначений термін, банки залишаться з фублями. Прийдуть вкладникі за валютою і не отримають її. Отримають фублі. Всі кажуть, що цей рік вони пропєтляють, а от в наступному вже почнуться проблеми з наявністю валюти, виконанням бюджету і взагалі з економікою. Тому вони так топлять за мінськ 3 і тимчасову перерву у війні.
Хто зі світових корпорацій одночасно заробляє і в Росії, і в Україні Найбільші іноземні компанії в РФ за два роки війни скоротили дохід на третину. ЕП підрахувала, як в цей же час у них йшли справи в Україні.
Нажаль Шойгу замінили на Белоусова. А він, як економіст, однозначно почне різати витрати на війну, тому грошей хватить на довше. Жаль, що в москалі помітили, що в них гроші закінчуються і починають вже економити...
Дюрі-бачі написав:Нажаль Шойгу замінили на Белоусова. А він, як економіст, однозначно почне різати витрати на війну, тому грошей хватить на довше. Жаль, що в москалі помітили, що в них гроші закінчуються і починають вже економити...
є гірші для нас варіанти - що він почне впорядковувати витрати, й обмежить крадіжки - відповідно реальні витрати на війну можуть навіть збільшитися...
корупція в таких країнах, як Раша - це дуже добре для всіх інших...
як такий собі Георг Морген
У травні 1943 Морген був направлений особисто Гіммлером в Імперську службу кримінальної поліції Берліна, де йому було доручено розслідування випадків корупції в концентраційних таборах. З цієї причини Морген вступив в контакт з Крістіаном Віртом; він був присвячений безпосередньо в політику знищення держави СС і в силу цього став, за словами самого Моргена, «фахівцем за злочинами в концтаборах». При цьому під «злочинами в концтаборах» він розумів переважно господарські злочини щодо конфіскованої власності ув'язнених концтаборів, а не узаконені злочини проти людяності; проте він розслідував також окремі вбивства, скоєні самовільно.
Shaman А от я, враховуючи його проекти по імпортозаміщеню, припускаю, що на фронті може навіть стати легше в плані різкого обмеження ресурсів/танків і т.д., але однозначно віддалить від нас на роки найбільш реалістичний варіант перемоги.