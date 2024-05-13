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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:рано чи пізно це закінчиться катастрофою
Так в тому то й проблема, що пізно. При Шойгу катастрофа мала б настати вже в кінці 2025/початку 2026, а Белоусов, наскільки я зрозумів, має план до 2030
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:27

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:рано чи пізно це закінчиться катастрофою
Так в тому то й проблема, що пізно. При Шойгу катастрофа мала б настати вже в кінці 2025/початку 2026, а Белоусов, наскільки я зрозумів, має план до 2030

всі ми маємо плани. не всі плани виконуються, здається навпаки, більшість планів не здійснюється ;)

подивимось. може в них знайдеться черговий Гриневицький чи скоріше Зубов. але як завжди
Офіційною версією в Російській імперії понад сто років була смерть від хвороби з природних причин: «від апоплексичного удару»
:lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:33

Доходи РФ від нафти та газу зросли на 82% відносно минулого року

https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/13/713591/
greenozon
 
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  #<1 ... 66676869
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