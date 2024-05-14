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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:рано чи пізно це закінчиться катастрофою
Так в тому то й проблема, що пізно. При Шойгу катастрофа мала б настати вже в кінці 2025/початку 2026, а Белоусов, наскільки я зрозумів, має план до 2030
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:27

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:рано чи пізно це закінчиться катастрофою
Так в тому то й проблема, що пізно. При Шойгу катастрофа мала б настати вже в кінці 2025/початку 2026, а Белоусов, наскільки я зрозумів, має план до 2030

всі ми маємо плани. не всі плани виконуються, здається навпаки, більшість планів не здійснюється ;)

подивимось. може в них знайдеться черговий Гриневицький чи скоріше Зубов. але як завжди
Офіційною версією в Російській імперії понад сто років була смерть від хвороби з природних причин: «від апоплексичного удару»
:lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 23:33

Доходи РФ від нафти та газу зросли на 82% відносно минулого року

https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/13/713591/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18

  greenozon написав:Доходи РФ від нафти та газу зросли на 82% відносно минулого року

https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/13/713591/

А два рази клікнути і прочитати 2 абзаци релігія не дозволяє?
Высокий уровень нефтегазовых доходов бюджета поддержал календарный фактор: в бюджет поступили сборы налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:27

  Дюрі-бачі написав:Нажаль Шойгу замінили на Белоусова. А він, як економіст, однозначно почне різати витрати на війну, тому грошей хватить на довше. Жаль, що в москалі помітили, що в них гроші закінчуються і починають вже економити...

Взагалі не бачу в цьому логіки. Різати гроші для свого міністерства це те саме що стріляти собі в ногу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:36

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Взагалі не бачу в цьому логіки. Різати гроші для свого міністерства це те саме що стріляти собі в ногу.

ИМХО розумні люди переконали хуйла, що гроші закінчуються і потрібна людина, яка зможе "навести порядочок": зменшити непродуктивні витрати (те, що раніше крали) не зменшивши продуктивні трати. Звісно казнокради будуть опиратись, але, напевно, витрати таки вдасться зменшити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:40

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

https://www.youtube.com/watch?v=GzJEotGxZWQ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:47

  andrijk777 написав:
  greenozon написав:Доходи РФ від нафти та газу зросли на 82% відносно минулого року

https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/13/713591/

А два рази клікнути і прочитати 2 абзаци релігія не дозволяє?
Высокий уровень нефтегазовых доходов бюджета поддержал календарный фактор: в бюджет поступили сборы налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год.


в моїй новині немає москальскої
звідки ви це витянули?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:02

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Взагалі не бачу в цьому логіки. Різати гроші для свого міністерства це те саме що стріляти собі в ногу.

ИМХО розумні люди переконали хуйла, що гроші закінчуються і потрібна людина, яка зможе "навести порядочок": зменшити непродуктивні витрати (те, що раніше крали) не зменшивши продуктивні трати. Звісно казнокради будуть опиратись, але, напевно, витрати таки вдасться зменшити.

Тобто 24 роки в хуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок" :D :D
В цьому нічого дивного немає. Диктатори регулярно "наводять порядок". Тільки історія показує що краще від цього ніколи не ставало, ставало тільки гірше. Назвіть мені хоч одного диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося. Тим більше в умовах війни.
Тепер щодо Білоусова - кандидатура дуже дивна. Якщо треба боротись саме з корупцією то по-моєму потрібна людина типу Патрушева, а ніяк не типу Білоусова. По-моєму економіст не дуже підходить на роль "наведення порядку". Тим більше Білоусов далекий від оборонки, відповідно його легко обдурити, особливо на початках.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Тобто 24 роки в хуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок"

24 роки було забагато грошей і віра, що всі їх не вкрадуть. А тут виявилось, що грошей не безліміт.
  andrijk777 написав:диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося

Пак Чон Хі, Лі Куа́н Ю

Сподіваємось, що в москалів стане тільки гірше за рахунок посилення бюрократизації
Дюрі-бачі
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