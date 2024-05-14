Дюрі-бачі написав:Нажаль Шойгу замінили на Белоусова. А він, як економіст, однозначно почне різати витрати на війну, тому грошей хватить на довше. Жаль, що в москалі помітили, що в них гроші закінчуються і починають вже економити...
Взагалі не бачу в цьому логіки. Різати гроші для свого міністерства це те саме що стріляти собі в ногу.
andrijk777 написав:Взагалі не бачу в цьому логіки. Різати гроші для свого міністерства це те саме що стріляти собі в ногу.
ИМХО розумні люди переконали хуйла, що гроші закінчуються і потрібна людина, яка зможе "навести порядочок": зменшити непродуктивні витрати (те, що раніше крали) не зменшивши продуктивні трати. Звісно казнокради будуть опиратись, але, напевно, витрати таки вдасться зменшити.
andrijk777 написав:Взагалі не бачу в цьому логіки. Різати гроші для свого міністерства це те саме що стріляти собі в ногу.
ИМХО розумні люди переконали хуйла, що гроші закінчуються і потрібна людина, яка зможе "навести порядочок": зменшити непродуктивні витрати (те, що раніше крали) не зменшивши продуктивні трати. Звісно казнокради будуть опиратись, але, напевно, витрати таки вдасться зменшити.
Тобто 24 роки в хуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок" В цьому нічого дивного немає. Диктатори регулярно "наводять порядок". Тільки історія показує що краще від цього ніколи не ставало, ставало тільки гірше. Назвіть мені хоч одного диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося. Тим більше в умовах війни. Тепер щодо Білоусова - кандидатура дуже дивна. Якщо треба боротись саме з корупцією то по-моєму потрібна людина типу Патрушева, а ніяк не типу Білоусова. По-моєму економіст не дуже підходить на роль "наведення порядку". Тим більше Білоусов далекий від оборонки, відповідно його легко обдурити, особливо на початках.