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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 15 тра, 2024 18:11
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Тобто 24 роки в пуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок"
24 роки було забагато грошей і віра, що всі їх не вкрадуть. А тут виявилось, що грошей не безліміт.
andrijk777 написав:
диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося
Пак Чон Хі, Лі Куа́н Ю
Ці люди відразу
проводили реформи. Відразу
змінювали країну.
путін також побудував "систему" в 2000-2004 роках і все. Ця система діє до сьогодні.
Зміна окремих людей значить дуже мало. А змінювати систему путін 100% не буде.
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andrijk777
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