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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Тобто 24 роки в пуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок"

24 роки було забагато грошей і віра, що всі їх не вкрадуть. А тут виявилось, що грошей не безліміт.
  andrijk777 написав:диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося

Пак Чон Хі, Лі Куа́н Ю

Ці люди відразу проводили реформи. Відразу змінювали країну.
путін також побудував "систему" в 2000-2004 роках і все. Ця система діє до сьогодні.
Зміна окремих людей значить дуже мало. А змінювати систему путін 100% не буде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 08:58

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Москалі почали арештовувати майно компаній, які ще не вийшли з ринку, зокрема Юнікредіт банку. Можливо хоч так до цивілізованого світу дойде, що пора валити з ринку москалів?
Дюрі-бачі
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