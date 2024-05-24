andrijk777 написав:Тобто 24 роки в пуйла був бардак а тут раптом він вирішив "навести порядочок"
24 роки було забагато грошей і віра, що всі їх не вкрадуть. А тут виявилось, що грошей не безліміт.
andrijk777 написав:диктатора який після 20 років правління(і 10 років стагнації) раптом вирішив "навести порядок" і йому це вдалося
Пак Чон Хі, Лі Куа́н Ю
Ці люди відразу проводили реформи. Відразу змінювали країну. путін також побудував "систему" в 2000-2004 роках і все. Ця система діє до сьогодні. Зміна окремих людей значить дуже мало. А змінювати систему путін 100% не буде.
Дюрі-бачі написав:Москалі почали арештовувати майно компаній, які ще не вийшли з ринку, зокрема Юнікредіт банку. Можливо хоч так до цивілізованого світу дойде, що пора валити з ринку москалів?
Аваль і досі там.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) направить до австрійського Raiffeisen Bank International AG (RBI), який продовжує роботу у РФ, вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в Росії, пише Reuters із посиланням на заяву банку. https://forbes.ua/news/etsb-vimagatime- ... 2024-20638