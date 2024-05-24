andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
Спочатку потрібно щоб в них закінчились запаси грошей (ознакою буде стрімкий політ курсу до неба, хоча б подвоєння щомісяця) тоді вже і добровольців йти в армію не буде і народ перестане мовчати буде...
По-моєму я дуже чітко написав:
Стрімкого польоту курсу до неба(хоча б подвоєння щомісяця) не буде поки нафта коштує >40$ і цю нафту є кому купляти.
Це тому що:
а) нафта забезпечує досить серйозну і стабільну валютну виручку.
б) керують РФ все-таки не повні ідіоти (в економічній сфері так точно).
це ви написали про 40 баксів - але це ж слова, розрахунків немає. а я кажу буде
бо в Раші закінчуюьбся запаси нафти, й це вже видно. а скільки буде коштувати розробка нових родовищ - о-о-о
керують Рашею ідіоти. й хоча економікою рулять технократи, ідіотські завдання вони все одно не втримають. питання - воно впаде чи вони все-таки спочатку скажуть, що буде .опа.
30% бюджету на війну - це шлях в нікуди, хоча ВВП наче непоганий