Додано: Суб 25 тра, 2024 17:40

andrijk777

Дивна чіткість ( своєрідна я б сказав)

1 Всі три стрічки-це хотелки путіна.

Жодна з цих хотелок не підтвердженна бажанням українців ці хотелки виконувати

2 Якщо людина яка

тут читає, тут не читає , а тут рибу завертала - то вона просто нехлюй.

Звідси висновок

Не треба перекручувати ЧУЖІ цитати.

Тому

цитуєш А-цитуй Б

Так, А тобі особисто може не подобатись , але ти ж ЦИТУЄШ...тобто ЗОБОВЯЗАНИЙ поважати ТОГО кого цитуєш, а ти вирішив поперекручувати.

3 Так, для пуйла ,пункт що йому залишають захоплене і йдуть на мирні переговори -це станом на сьогодні 30% від того що він хотів 24-02-2022...

Але це все одно ЙОГО ХОТЕЛКІ , які НІДЕ українцями не підтвердженні і в тебе точно немає мандату стверджувати що це хороший варіант для України

Для якихось настрашених життям - це варіант

Для тих хто в ЗСУ і тих хто забезпечує в тилу діяльність ЗСУ -це хотелка яка не підтверджена можливостями.

Ба більше - це істеричний страх , який маскується тим що він поки що тисне.