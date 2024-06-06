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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:55

  andrijk777 написав:Щодо сьогоднішньої ситуації, то я впевнений що 90% українців погодяться на мир на поточній лінії бойових дій.

Та невже? Я прям бачу, як радісно погоджуються мешканці окупованих територій, для яких такий "мир" означає як мінімум втрату їх майна. Серед військових знаю таких, що не погодяться. Але такі, як Успіх, вірю, що погодяться. Серед ухилянтів - більшість погодяться, щоб їх дупу не чіпали. Погодяться також колаборанти, зрадники. Але разом узятих тих, що погодяться на здачу територій, 90% не набереться, як би вам і вашим кураторам не хотілося. По факту такого лайна не більше 30%, згідно з самими песимістичними прогнозами для України.
  andrijk777 написав:Це також не "хотєлки путіна". Це така реальність сьогодні.
Це чиясь хвора уява реальності від переляку, що дупа може опинитися на фронті. Реальність сьогодні інша: 1) якщо не встоять наші бійці та фронт почне рухатись в нашу сторону, то 2)"прєлєсті" окупації відчують на собі всі прихильники "миру на поточній лінії. Якщо буде РПВ, то 1) і 2) настануть швидшими темпами внаслідок припинення поставок зброї від партнерів та накопичених резервів ворога.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:27

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:1 Всі три стрічки-це хотелки путіна.
Жодна з цих хотелок не підтвердженна бажанням українців ці хотелки виконувати

А ти уповноважений вирішувати за українців? Хто тебе уповноважив?

Уповноважені сиділи на стамбульських перемовинах більше місяця. Для чого? Щоб обговорювати "хотєлки путіна"? Ні, звичайно. Така була тоді реальність.

Щодо сьогоднішньої ситуації, то я впевнений що 90% українців погодяться на мир на поточній лінії бойових дій. Це також не "хотєлки путіна". Це така реальність сьогодні.

Навіть якщо цього року буде 50% до 90% все ще далеко.

Практично всі українці погоджуються - виграти війну означає повернути всю землю, яку Росія забрала у їхньої країни з 2014 року, коли Москва провела незаконну анексію Криму, показало опитування Gallup.
У той час як більшість українців підтримують боротьбу, поки війна не буде виграна, ця більшість скорочується.

Минулого року було 70%, а цього року – 60%. "Втома накопичується", — каже Сергій Радченко, дослідник радянської історії в університеті Джонса Гопкінса.

Зараз усе більше українців сподіваються, що Київ зможе домовитися про припинення конфлікту.

Ці настрої, за словами Рей, особливо сильні біля лінії фронту на півдні та сході країни, де точаться найбільш активні бойові дії.
https://www.holosameryky.com/a/survey-u ... 04254.html
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 19:02

  fler написав:
  andrijk777 написав:По факту такого лайна не більше 30%, згідно з самими песимістичними прогнозами для України.

В моєму оточені 100% лайна. А у вашому 30%. А що роблять 70% таких як ви? Строчать на форумі про перемогу і відмазують чоловіка. З такою стратегією точно переможемо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 22:49

andrijk777
Якесь дивно/тупе звинувачення
Ви строчите в оточені 100% лайна-ви ХЕРой
Хтось строчить в оточенні 70% -він винуватий..
Як завжди по класиці
Труси-хрестик
Якщо ви строчите-той іншим можна
чи ви унікальний і вам можна в Церкві без трусів і з хрестиком?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:19

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 червня: 227.6 (+0) млрд Юанів, 329,7(-4.6) тон золота.

Трохи золота продали. І також ввели фінмоніторинг за тим, хто скуповує золото.
Дюрі-бачі
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