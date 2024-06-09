Додано: Нед 09 чер, 2024 23:47

Дюрі-бачі написав: https://sozd.duma.gov.ru/bill/639656-8

Потроху збільшують дефіцит. Хочуть ~ 20 мрлд $ з ФНБ спустити в цьому році. https://sozd.duma.gov.ru/bill/639656-8Потроху збільшують дефіцит. Хочуть ~ 20 мрлд $ з ФНБ спустити в цьому році.

Київстар не відкриває...Слухав Ліпсіса, він говорить, що з квітня 2023 до квітня 2024, тобто за рік, грошова маса М2 збільшилась на 28%!!!Тобто друкують шо дурні, 102 трильйони, це їм дуже пощастило, що більшість ватників не цікавляться валютою і дорогоцінними металами, була б ситуація як в нас, то частина людей захтіла би пригнути в валюту, був би владі і стабільності гаплик, курс скакнув би кратно, бо валюти немає на навіть десяту частину бажаючих.А так вони намалювали 90 за долар, всі сказали ну і добре.В них тільки в мацкві і пітері можна купити без проблем 5-10-20 тис. у.о. Навіть в обласних центрах це зробити не можливо, колись, а саме в 2013-му році далекі родичі в брянську захотіли купити десь 7000 у.о., треба було передати до нас в Крим. Так ось це була проблема, та особа, що купувала долари, не остання людина в сєпароприкордонниках, так ось десь аж за тиждень все порішали, привезли з мацкви гроші в банк, вони закинули фублі, пропустили через машинку і забрали, без квитанцій, я так поняв то привіз міняла зі столиці, бо його попросили для поважної особи.Так то було дуже давно і вже тоді купити валюту було не просто.В Криму тіпа банки світять продаж і купівлю долара\євро, але реально тільки приймають, продажу немає.Так що проблеми в них наростають, правильно казали в ГУРі, десь осінню 2025-го вони взвиють, ось тоді і можливі перемовини...