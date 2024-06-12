Додано: Пон 10 чер, 2024 18:21

andrijk777 написав: Тобто 28% росту М2 це 9-10% росту курсу.(це грубо) - нічого тут критичного чи сенсаційного немає.

З чого ви взяли що "Тобто друкують шо дурні"?

В мене кардинально інший висновок: Можна друкувати набагато більше і нічого критичного не буде! (це грубо) -З чого ви взяли що "Тобто друкують шо дурні"?В мене кардинально інший висновок: Можна друкувати набагато більше і нічого критичного не буде!

Може пан відгорне 2 сторінки назад і прочитає самого себе?Я казав, що друкують шо дурні, у відповідь отримав не важливо, нічого критичного, є таке поняття як синоніми, но пан виходить не зрозумів і про зв'язок інфляції і облікової ставки.Вписався пан, осоромився, потім сказав, що я начебто не точно висловлююсь і все, кіно закінчилось.І улюблений прийом рашистів, сказати як погано в Америці, мовляв "там ещьо хуже", але США є власником по суті єдиної резервної валюти, вони роздали всім кредити, всі зараз мучаються і платять космічні відсотки по обслуговуванню кредитів, ціна яких складається з ставки ФРС плюс дельта прибутку, але знову вперлись в ази економічної освіти, пан знову нічого не зрозуміє, бо навіть базової економічної освіти немаєА турецька ліра то біда, приклад коли ігнорують 1+1 в економіці, це призводить до зубожіння і падіння реальних доходів, знецінення заощаджень, так ось коли бензоколонка дограється до такого ж колпаса, то солдатікі не будуть їх ризикувати життям і дохнути за пару сот доларів, не буде ніхто воювати, розвернуться і поїдуть на болота взад, но тут знову впираємось в відсутність логікі у пана, щось реально по колу ходимо, все складно, простіше малює неучам пропаганда, як каже скабєєва: факти не важливі, головне як ми все проспіваємо по методичкам і вкладемо в неокрепшие уми, таке пастві подобається, таке дуже добре заходить, сьогодня я пересвідчився з її вченням в намаганні "поспілкуватися" з вами.