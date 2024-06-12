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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 10 чер, 2024 16:18
Shaman написав:
зазвичай емісія грошей й йде за рахунок емісії облігацій.
Сідай, три(поняття маєш, але слабеньке).
Емісію грошей робить ЦБ і тільки ЦБ.
Облігації друкує зазвичай уряд.
ЦБ друкує гроші і за ці свіжонадруковані гроші купляє облігації уряду - це класична схема емісії.
Але уряд може продавати облігації не ЦБ а народу(ком. банкам і іншим). Тоді ніякої емісії не буде. - це схема дефолту РФ 98-го.
На інші фрази не відповів бо там брєд.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 16:29
somilitark написав: andrijk777 написав:
У вас маса дитячих помилок(економічних), очевидно у вас є надія що економіка РФ "в якійсь момент посипеться". Вона вже "сипеться", але такими темпами ще буде сипатись років 10, якщо не більше.
"Дитячі" помилки базуються на власному досвіді, який десятиріччями викарбуваний практикою, а також отриманим дипломом магістра економіки в університеті, бачу, що ви базові економічні "знання" отримували десь в гаражі, де висів телевізор по якому виступала скабєєва, питань більше до вас немає, чомусь переважна більшість відповідальних чиновників раши в промовах волосся рвуть на 5-й точці, а у вас все добре, якщо вже у представників їх влади "смутні обличчя", то більше зауважень немає, вам що м1, що м2, то це теж назви телеканалів, не більше не менше(((
Якщо в хід пішли аргументи типу "власний досвід"(ви напевне мінімум міністром економіки працювали) і диплом, а не аргументи по суті питання - то мені нічого більше сказати.
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andrijk777
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Додано: Пон 10 чер, 2024 17:30
andrijk777 написав:
Якщо в хід пішли аргументи типу "власний досвід"(ви напевне мінімум міністром економіки працювали) і диплом, а не аргументи по суті питання - то мені нічого більше сказати.
Нам всі викладачі в універі казали, що мало бути теоретиком, головне на практиці показати знання і втілити їх в життя.
Це дійсно азбука економіки.
А які ще вам аргументи, М2 рванула майже на третину за рік, а "персонаж" говорить: какая разніца, це не важливо, головне частка в м2 складової м1, хоча і там стобалово ріст не менший, головне прокукарекати, що нібито щось розумієш
про що далі з таким "експертом" можна говорити?
Ще в поганих універах вчать, що якщо облікова ставка ніяк не діє на економіку і не може вплинути на інфляцію, то вона недостатня, тобто облікова ставка менше реальної інфляції, но і тут я почув "ето брєд", ми інститутів не закінчували, мені з ужгородського дивана все видно, я все знаю, і розумію, мені скабєєва напєла, очень убедительно, большего мне не надо.
Реально сором так позоритись, не форум, а лавка біля прийомної лікаря(((
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somilitark
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Додано: Пон 10 чер, 2024 17:57
somilitark написав: andrijk777 написав:
Якщо в хід пішли аргументи типу "власний досвід"(ви напевне мінімум міністром економіки працювали) і диплом, а не аргументи по суті питання - то мені нічого більше сказати.
Нам всі викладачі в універі казали, що мало бути теоретиком, головне на практиці показати знання і втілити їх в життя.
Це дійсно азбука економіки.
А які ще вам аргументи, М2 рванула майже на третину за рік, а "персонаж" говорить: какая разніца, це не важливо, головне частка в м2 складової м1, хоча і там стобалово ріст не менший, головне прокукарекати, що нібито щось розумієш
про що далі з таким "експертом" можна говорити?
Ще в поганих універах вчать, що якщо облікова ставка ніяк не діє на економіку і не може вплинути на інфляцію, то вона недостатня, тобто облікова ставка менше реальної інфляції, но і тут я почув "ето брєд", ми інститутів не закінчували, мені з ужгородського дивана все видно, я все знаю, і розумію, мені скабєєва напєла, очень убедительно, большего мне не надо.
Реально сором так позоритись, не форум, а лавка біля прийомної лікаря(((
Я не казав що "це не важливо", ти брешеш.
Я казав що в усіх країна(США, Україна) така сама картина. По-твоєму виходить що і американська економіка "сипеться". А в Турції 100% ріс М2 - то турецька економіка вже "ссипалась" чи ще ні?
Щодо облікової ставки не зрозумів, виражайся точніше. Якщо ти хочеш сказати що облікова ставка ЗАВЖДИ менше інфляції - це не правда, тим більше в диктаторських країнах.
Менше пафосу, більше суті. Економка РФ в 2025 "посипеться" не переживай.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 10 чер, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 18:21
andrijk777 написав:Тобто 28% росту М2 це 9-10% росту курсу.
(це грубо) - нічого тут критичного чи сенсаційного немає.
З чого ви взяли що "Тобто друкують шо дурні"?
В мене кардинально інший висновок: Можна друкувати набагато більше і нічого критичного не буде!
Може пан відгорне 2 сторінки назад і прочитає самого себе?
Я казав, що друкують шо дурні, у відповідь отримав не важливо, нічого критичного, є таке поняття як синоніми, но пан виходить не зрозумів і про зв'язок інфляції і облікової ставки.
Вписався пан, осоромився, потім сказав, що я начебто не точно висловлююсь і все, кіно закінчилось.
І улюблений прийом рашистів, сказати як погано в Америці, мовляв "там ещьо хуже"
, але США є власником по суті єдиної резервної валюти, вони роздали всім кредити, всі зараз мучаються і платять космічні відсотки по обслуговуванню кредитів, ціна яких складається з ставки ФРС плюс дельта прибутку, але знову вперлись в ази економічної освіти, пан знову нічого не зрозуміє, бо навіть базової економічної освіти немає
А турецька ліра то біда, приклад коли ігнорують 1+1 в економіці, це призводить до зубожіння і падіння реальних доходів, знецінення заощаджень, так ось коли бензоколонка дограється до такого ж колпаса, то солдатікі не будуть їх ризикувати життям і дохнути за пару сот доларів, не буде ніхто воювати, розвернуться і поїдуть на болота взад, но тут знову впираємось в відсутність логікі у пана, щось реально по колу ходимо, все складно, простіше малює неучам пропаганда, як каже скабєєва: факти не важливі, головне як ми все проспіваємо по методичкам і вкладемо в неокрепшие уми, таке пастві подобається, таке дуже добре заходить, сьогодня я пересвідчився з її вченням в намаганні "поспілкуватися" з вами.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 20:30
andrijk777 написав:
...Правда до такого в рфії не дійде, можеш повірити мені, як експерту.
простий приклад - може почнемо з того, що ти визнаєш, що емітовані гроші - це грошова база? це ж не складно. але чомусь ти від цього питання тікаєш. й так, друге питання, чому формальна грошова база зараз неактуальна? це все про гривню питання.
ти дуже на емоціях звинувачуєш інших, але в твоїх відповідях немає конкретики, лише бла-бла-бла. й звинувачення опонентів саме в цьому - красива демагогія. а ще твої розповіді, як все добре на Раші - ще жодного поганого слова не чув, це лише в Україні все недобре.
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:18
Євро по 96.2!!!
Долар по 89.10!!!
Назавжди!!!
Інших котирувань більше не буде)))
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:19
somilitark написав:
Євро по 96.2!!!
Долар по 89.10!!!
Назавжди!!!
Інших котирувань більше не буде)))
що так мало, вже по 200 банки продають
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greenozon
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Додано: Сер 12 чер, 2024 23:24
greenozon написав: somilitark написав:
Євро по 96.2!!!
Долар по 89.10!!!
Назавжди!!!
Інших котирувань більше не буде)))
що так мало, вже по 200 банки продають
Мосбіржі заборонили торги євро і доларами, тому запам'ятаємо останні котирування, інших не буде.
Буде як в совку, 70 копійок за долар і гуляйте вальсом, державна ціна і крапка)))
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Додано: Чет 13 чер, 2024 01:29
somilitark написав:
Євро по 96.2!!!
Долар по 89.10!!!
Назавжди!!!
Інших котирувань більше не буде)))
Так а как же они в Турции и в ОАЭ к примеру на отдыхе алкоголь и наркоту себе теперь покупать будут?
Карточки швайне-лапте-банков там работают или нет? И если работают - по какому ж курсу списание произойдёт?
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