США подарили сегодня очень дорогой подарок Путину на день России - введенные сегодня санкции по жесткости можно сравнить разве что с теми, что были введены в первые дни российской военной агрессии против Украины.
Новый виток санкций начался не сегодня, а в декабре прошлого года, когда США и ЕС существенно ужесточили санкционный режим в отношении России. Однако все введенные ранее санкции имели половинчатый характер, оставляя России лазейку для их обхода, т.к. Россия не была окончательно отрезана от долларовой системы. Сегодня же США окончательно замкнули кольцо санкций, сделав к тому же весьма недвусмысленное предупреждение тем, кто захочет помогать России эти санкции обходить. Можно ожидать, что аналогичные ограничения в скором времени введет и Европа: на подходе 14-й пакет санкций.
С новыми санкциями российский рубль окончательно перестает быть конвертируемым: объемы торгов в других валютах слишком малы, чтобы они полностью могли обеспечить потребности российской экономики. При этом можно быть уверенным, что, например, тот же Китай не позволит использовать юань для обеспечения доступа к доллару – он закрыл эту возможность уже давно. Другие же страны не позволят использовать их валюты из опасения вторичных санкций. Теперь доступ к доллару в России будет доступен только на черном рынке, который ЦБ в рамках российского новояза называет эвфемизмом «внебиржевой».
Как и предыдущие санкции, ограничение доступа к доллару не обрушит одномоментно российскую экономику, однако существенно повысит издержки всех ее экспортно-импортных операций, будет способствовать ее постепенной деградации по советскому образцу, а также сведет к нулю любой интерес иностранных компаний к российской экономике: если из страны невозможно вывести прибыль, зачем в нее инвестировать? Ну и похоже, что это последнее предупреждение США оставшимся в России европейским банкам, прежде всего Райффайзену, Интезе и венгерскому OTP.
Новые санкции США, одобренный в апреле пакет военной помощи, расширение предоставляемых видов вооружений и территории его применения однозначно говорят о том, что Запад не только не собирается уступать Украину России, но и готов жестко отвечать на любые попытки эскалации агрессии. В итоге харьковское наступление обернулось для России не только его провалом, но и существенным ухудшением положения России, как стратегического, так и экономического. Путин в очередной раз всех переиграл.
При этом самым главным, на мой взгляд, в новых санкциях США является сигнал, который Белый Дом посылает Кремлю: России не выиграть эту войну, а США будут затягивать санкционную петлю на шее России до тех пор, пока она окончательно не задохнется, сколько бы лет это не заняло. Единственный шанс Путина на спасение – это вывод российских войск с территории Украины и выплата всех положенных компенсаций за нанесенный ущерб.
somilitark написав:Євро по 96.2!!! Долар по 89.10!!! Назавжди!!! Інших котирувань більше не буде)))
Так а как же они в Турции и в ОАЭ к примеру на отдыхе алкоголь и наркоту себе теперь покупать будут? Карточки швайне-лапте-банков там работают или нет? И если работают - по какому ж курсу списание произойдёт?
Я так гадаю, що все буде працювати, просто будуть зайві крос обміни по декілька разів усюди з комісіями. Туркам не потрібно нічого крім євро і доларів, тому напевне будуть брати\списувати фублі, юані, а вже потім обмінювати на справжню валюту, тільки добавиться 10-15-20% до стандартного прайса. Ну і бажаючих буде менше подорожувати, бо гєморно стане і дороще. Послухав трохи сєпарів, всі вони прийшли до висновку, що готівкові євро і долар то є вже фактично справжнє золото, а віртуальна валюта це зараз взагалі не зрозуміло що, хто де заблокує і не зрозуміло чи віддасть, по курсам теж саме, віртуал то на паркані щось намальоване, а готівка гуд, но з нею і раніше було складно, а зараз повний завал.
Імпорт\експорт робити ще складніше буде і дороще, а також довше. Не смертельно їм буде, але дуже неприємно.
somilitark написав:Євро по 96.2!!! Долар по 89.10!!! Назавжди!!! Інших котирувань більше не буде)))
Так а как же они в Турции и в ОАЭ к примеру на отдыхе алкоголь и наркоту себе теперь покупать будут? Карточки швайне-лапте-банков там работают или нет? И если работают - по какому ж курсу списание произойдёт?
Я так гадаю, що все буде працювати, просто будуть зайві крос обміни по декілька разів усюди з комісіями. Туркам не потрібно нічого крім євро і доларів, тому напевне будуть брати\списувати фублі, юані, а вже потім обмінювати на справжню валюту, тільки добавиться 10-15-20% до стандартного прайса. Ну і бажаючих буде менше подорожувати, бо гєморно стане і дороще. Послухав трохи сєпарів, всі вони прийшли до висновку, що готівкові євро і долар то є вже фактично справжнє золото, а віртуальна валюта це зараз взагалі не зрозуміло що, хто де заблокує і не зрозуміло чи віддасть, по курсам теж саме, віртуал то на паркані щось намальоване, а готівка гуд, но з нею і раніше було складно, а зараз повний завал.
Імпорт\експорт робити ще складніше буде і дороще, а також довше. Не смертельно їм буде, але дуже неприємно.
В российском Санкт-Петербурге у обменников выстроились очереди за долларом и евро
Вчера Минфин США ввел санкции против Мосбиржи, а та в свою очередь объявила об остановке торгов долларом и евро. Акции биржи обвалились на 15%, Сбербанка - на 4% и ВТБ - на 4,7%.
Некоторые сайты финучреждений "легли" из-за большой нагрузки, а курс доллара в обменниках вырос до 100 рублей.
Комиссия в районе 15-20% и раньше была за сдачу региональных валют в Стамбуле То есть при курсе 8 ты мог рассчитаться в канторе гривной за товар(на счёт фабрики шли лиры через доллар, там такое легко применялось) по курсу 9.5-10, знакомый так задаток турку оставлял и поскольку доллары закончились то примерно 5кгрн так обменял лет 12 назад Теперь наверно минимум 30% будет стоить наличными рублями или через терминал азербайджанского банка там что то лаптеногим оплатить
В моцве і путинограді будуть стояти в чергах, бо там хоч щось продають, в інших народних республіках і стояти немає чого, бо пусто... Нова фішка добавилась, всі трохи роздуплились і подумали, а що буде з не скрепними айфонами? Бо не можна надавати послуги айті клієнтам в раші, через 90 днів можливо вся продукція Епл перетвориться в цеглини, о це було б не погано, дійсно спрацювало би правило геть від ненависної Америки, всі на Хсаомі і ЗТЕ)))