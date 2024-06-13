Додано: Чет 13 чер, 2024 05:46

США подарили сегодня очень дорогой подарок Путину на день России - введенные сегодня санкции по жесткости можно сравнить разве что с теми, что были введены в первые дни российской военной агрессии против Украины.



Новый виток санкций начался не сегодня, а в декабре прошлого года, когда США и ЕС существенно ужесточили санкционный режим в отношении России. Однако все введенные ранее санкции имели половинчатый характер, оставляя России лазейку для их обхода, т.к. Россия не была окончательно отрезана от долларовой системы. Сегодня же США окончательно замкнули кольцо санкций, сделав к тому же весьма недвусмысленное предупреждение тем, кто захочет помогать России эти санкции обходить. Можно ожидать, что аналогичные ограничения в скором времени введет и Европа: на подходе 14-й пакет санкций.



С новыми санкциями российский рубль окончательно перестает быть конвертируемым: объемы торгов в других валютах слишком малы, чтобы они полностью могли обеспечить потребности российской экономики. При этом можно быть уверенным, что, например, тот же Китай не позволит использовать юань для обеспечения доступа к доллару – он закрыл эту возможность уже давно. Другие же страны не позволят использовать их валюты из опасения вторичных санкций. Теперь доступ к доллару в России будет доступен только на черном рынке, который ЦБ в рамках российского новояза называет эвфемизмом «внебиржевой».



Как и предыдущие санкции, ограничение доступа к доллару не обрушит одномоментно российскую экономику, однако существенно повысит издержки всех ее экспортно-импортных операций, будет способствовать ее постепенной деградации по советскому образцу, а также сведет к нулю любой интерес иностранных компаний к российской экономике: если из страны невозможно вывести прибыль, зачем в нее инвестировать? Ну и похоже, что это последнее предупреждение США оставшимся в России европейским банкам, прежде всего Райффайзену, Интезе и венгерскому OTP.



Новые санкции США, одобренный в апреле пакет военной помощи, расширение предоставляемых видов вооружений и территории его применения однозначно говорят о том, что Запад не только не собирается уступать Украину России, но и готов жестко отвечать на любые попытки эскалации агрессии. В итоге харьковское наступление обернулось для России не только его провалом, но и существенным ухудшением положения России, как стратегического, так и экономического. Путин в очередной раз всех переиграл.



При этом самым главным, на мой взгляд, в новых санкциях США является сигнал, который Белый Дом посылает Кремлю: России не выиграть эту войну, а США будут затягивать санкционную петлю на шее России до тех пор, пока она окончательно не задохнется, сколько бы лет это не заняло. Единственный шанс Путина на спасение – это вывод российских войск с территории Украины и выплата всех положенных компенсаций за нанесенный ущерб.



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Чому не ввели ці санкції в 2022 році ?