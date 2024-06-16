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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:53
https://youtu.be/9nVrlK1FIaA
Дракон слабшає, не швидко, але впевнено чахне, через рік сам ложку не буде в змозі тримати(((
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somilitark
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